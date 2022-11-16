الحاجة أم الاختراع.. أطباق صديقة للبيئة من نفايات الورق لتوصيل البيض في غزة

وجد مربو الدجاج في غزة وسيلة لتوصيل البيض إلى الزبائن دون كسر تتميز بمتانتها وتوفرها علاوة على أنها صديقة للبيئة، وهي عبارة عن صوان وأطباق مصنوعة من النفايات الورقية المعاد تدويرها.

هذه الأطباق من صنع أكرم العمور، الذي شرع في إعادة تدوير النفايات الورقية في محاولة للحد من الانبعاثات الناتجة عن حرقها، والعثور على بديل للبلاستيك والمساهمة في تحسين الظروف الاقتصادية في قطاع نصف سكانه البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة عاطلون عن العمل.

وقال لرويترز "إحنا اليوم بنعمل إعادة تدوير لمادة كانت تروح للمزابل وما حدش بيستفيد منها.. بننتج مادة في حاجة لها (تحتاجها) المزارع وبتحتاجها البلد، هي كرتونة البيض".

ومنذ أن بدأ هذا العمل في عام 2019، نما مشروعه وأصبح يوظف لديه سبعة أشخاص ويطمح للتصدير إذا سمحت الظروف بذلك.

لكن في الوقت الحالي، تتمثل الأهمية الأساسية لهذا العمل في سد الاحتياج الأساسي المحلي حيث يجد المزارعون المحليون صعوبات في تأمين الإمدادات.

قال صاحب مزرعة دواجن يدعى محمد أبو مصطفى إن هذا المنتج يتميز بتوفره، فضلا عن سعره وجودته.

وأضاف "إحنا كمزارعين فايدة لنا، أرخص من المستورد. كرتون المستورد ضعيفة جدا أما العادي إللي عنا جامدة وما بتتكسرش والبيض بيوصل للمستهلك بحالة منيحة جدا".

وبسبب مخاوف أمنية مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في غزة، تفرض إسرائيل حصارا على القطاع وتشدد مصر الإجراءات على الحدود.