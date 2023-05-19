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تكنولوجيا الأعمال

ستينغ يتوقع معركة بين الفنانين والذكاء الاصطناعي

يعتبر ستينغ أن الذكاء الاصطناعي يقدم "أدوات مفيدة"، لكنه رأى أن على البشر التحكم بها.
يعتبر ستينغ أن الذكاء الاصطناعي يقدم "أدوات مفيدة"، لكنه رأى أن على البشر التحكم بها.   -  Copyright  Amy Harris/2019 Invision
بقلم:  يورونيوز

قال مغني فرقة "بوليس" السابق البالغ 71 عاماً إن "اللبنات الأساسية للموسيقى تخصنا نحن البشر. وستحصل معركة يتعين علينا جميعاً خوضها في السنوات المقبلة، تتمثل في الدفاع عن رأسمالنا البشري ضد الذكاء الاصطناعي".

توقع المغني البريطاني ستينغ الخميس أن يخوض الفنانون "معركة" للدفاع عن أعمالهم في مواجهة استخدام الذكاء الاصطناعي في الصناعة الموسيقية.

وقال مغني فرقة "بوليس" السابق البالغ 71 عاماً في مقابلة مع محطة "بي بي سي" البريطانية إن "اللبنات الأساسية للموسيقى تخصنا نحن البشر. وستحصل معركة يتعين علينا جميعاً خوضها في السنوات المقبلة، تتمثل في الدفاع عن رأسمالنا البشري ضد الذكاء الاصطناعي".

ويُستخدم الذكاء الاصطناعي لإعادة إنشاء أعمال موسيقيين مشهورين. وأنشئت أعمال مزيفة لفنانين مثل إيمينيم ودرايك وذي ويكند وأويزيس باستخدام الذكاء الاصطناعي.

ولاحظ ستينغ أن "الأدوات مفيدة"، لكنه رأى أن على البشر التحكم بها، إذ "لا يمكن السماح للآلات بالسيطرة، بل ينبغي توخي الحذر".

وأضاف الفنان فبل تسلمه الخميس أرفع جوائز "أكاديمية آيفور" للموسيقى أن هذه التقنية "قد تَصلح في مجال الموسيقى الإلكترونية. لكن بالنسبة للأغنيات التي تعبّر عن المشاعر، لا أعتقد أنني سأتأثر".

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