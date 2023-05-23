واتساب يسمح بتعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

بقلم: يورونيوز

قالت خدمة المراسلة في منشور بالمدونة يوم الاثنين "من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة ، يسعدنا أن نمنحك مزيدًا من التحكم في محادثاتك".

يقول المسؤولون عن تطبيق واتساب إنه سيسمح للمستخدمين بتعديل الرسائل، في خطوة ستراها تتطابق مع ميزة يقدمها منافسون مثل تلغرام وسينيال.

وتقول الشركة إنه يمكن تحرير الرسائل لمدة تصل إلى 15 دقيقة بعد إرسالها.

خدمة الرسائل الفورية هي جزء من شركة ميتا الأمريكية العملاقة للتكنولوجيا، والتي تمتلك أيضًا فايسبوك وإنستغرام.

ستتوفر الميزة لمستخدمي واتساب البالغ عددهم ملياري مستخدم في الأسابيع المقبلة.

وقالت خدمة المراسلة في منشور بالمدونة يوم الاثنين "من تصحيح خطأ إملائي بسيط إلى إضافة سياق إضافي إلى الرسالة، يسعدنا أن نمنحك مزيدًا من التحكم في محادثاتك".

وأضافت: "كل ما عليك فعله هو الضغط لفترة طويلة على الرسالة المرسلة واختيار" تحرير" من القائمة لمدة تصل إلى خمسة عشر دقيقة بعد ذلك".

سيتم وضع علامة على الرسائل التي تم تحريرها على أنها "محررة" ، لذلك يدرك المستلمون أنه تم تغيير المحتوى.

ومع ذلك، لن يتم عرض كيفية تعديل الرسالة بمرور الوقت.