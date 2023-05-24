تفشي الكوليرا في بلدة جنوب إفريقية يطرح فشل الحكومة مجددا في حل مشكلات المياه

بقلم: يورونيوز

سجّلت جنوب إفريقيا أول حالتَي كوليرا في شباط/فبراير عقب تفشي المرض في موزمبيق وملاوي المجاورتين، وهما البلدان الأكثر تضررا بهذا الوباء في العام 2023 وفقا للأمم المتحدة.

تجتمع عائلة في فناء منزلها في بلدة هامانسكرال قرب بريتوريا، لتودّع قريبًا لها ذهب ضحية تفشي الكوليرا الذي أودى بحياة 15 شخصا في الأيام الأخيرة، وهي تلقي باللوم على الحكومة في أكثر الاقتصادات الإفريقية تقدما، لفشلها في حل مشكلات المياه المزمنة، التي تساهم في انتشار الوباء.

لا يستطيع كاغيسو صديقي أن يتذكر متى كانت مياه الصنبور في هامانسكرال صالحة للاستهلاك. توفي قريبه مايكل صديقي البالغ 53 عاما بعد أسبوع من إصابته بالمرض.

ويقول كاغيسو (37 عاما) لوكالة فرانس برس: "مياه الصنبور بنية اللون وقذرة... لدى الجميع الحق في الحصول على مياه نظيفة. آمل بألا تذهب وفاة قريبي سدى".

رجل يملأ جرة بالماء من خزان في منطقة عشوائية في هامانسكرال. 2023/05/23 MICHELE SPATARI/AFP or licensors

ومنذ الجمعة، توفي 15 شخصا من بين 34 شخصا أصيبوا بالكوليرا في مقاطعة غوتنغ حيث تقع هامانسكرال. ويوضح المدير العام لوزارة الصحة سانديل بوثيليزي أن العدوى تظهر "معدل وفيات مرتفعا للغاية".

"مثقلون"

تُلقط العدوى بهذا المرض المميت من بكتيريا تنتقل عموما عن طريق الطعام أو الماء الملوثين. ويروي صديقي أن قريبه توفي بعدما رفض مستشفى محلي استقباله، بسبب نقص الأسرّة والطواقم الصحية.

من جهته، يقول موغوموتسي سيليكي وهو ناطق باسم نقابة التمريض "دينوسا" لوكالة فرانس برس، من أمام مستشفى اليوبيل الذي يتعامل مع معظم الحالات: "إن الممرضين مثقلون بالأعباء (و) لا يتلقون الدعم الكافي...لدى كل ممرّض يدان فقط... وعندما لا يكون عددهم كافيا في مرحلة ما، يعاني المرضى".

يستشري الغضب تجاه الحكومة في البلدة الصغيرة الواقعة على مسافة 50 كيلومترا شمال بريتوريا، حيث يواجه السكان انقطاع الكهرباء والمياه لساعات عدة في اليوم.

عدد كبير من السكان عاطلون عن العمل ويمضون وقتهم جالسين، خارج منازل مصنوعة من الطين أو الصفائح المعدنية، خلف أسوار من الأسلاك الشائكة.

امرأة تحمل دلاء لجمع المياه من خزان في مستوطنة عشوائية في هامانسكرال. 2023/05/23 MICHELE SPATARI / AFP

ويقول السكان إن تفشي الكوليرا هو إحدى العلامات على وجود خلل، في معالجة مياه الصرف الصحي وضعف البنية التحتية للأنابيب، والكسب غير المشروع للسلطات البلدية.

"ليس لدينا مياه"

وعقب الاحتجاج العام، أعلنت الحكومة أنها ستحقق في أسباب أزمة مياه هامانسكرال. ويصف صديقي كيف أصيب قريبه بالإسهال والقيء المستمر، قبل أن يهزل جسمه ويصير عاجزًا عن المشي والنوم والاستحمام.

وبعد نقله إلى المستشفى للمرة الثانية، توفي في غرفة الطوارئ. ويقول صديقي إن أزمة المياه "مشكلة كان يمكن حلّها منذ فترة طويلة".

وحضّت السلطات البلدية سكان هامانسكرال على عدم شرب مياه الصنبور، ووعدت بأن توزّع الصهاريج المياه، لكن السكان يقولون إن هذه الصهاريج لا تظهر إلا مرة أو مرتين في الأسبوع.

. 2023/05/23موظف في هامانسكرال يجمع عينة من المياه من شاحنة صهريج MICHELE SPATARI/AFP

وتقول روزا كوفاني وهي تحضر المياه من صهريج على طريق ترابي في بلدة مجاورة: "ليس لدينا مياه، ليس لدينا منازل... ليس لدينا شيء".

وتضيف هذه المرأة البالغة (61 عاما) حاملة دلو ماء في يدها، أنها فقدت الأمل في رؤية صنبور مثبت في منزلها الذي هو عبارة عن كوخ جدرانه من صفيح.

من جهة ثانية، استفاد البعض من أزمة المياه وأقاموا متجرا لبيع المياه الصافية، التي لا يستطيع الكثير من السكان تحمل كلفتها.