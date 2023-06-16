ماكرون يعد من معرض تكنولوجي باريسي كبير بإنتاج "أبطال" في عالم الذكاء الاصطناعي

بقلم: يورونيوز

من المتوقع أن يلتقي ماكرون ماسك الذي سيتحدث عن شركته نورالينك التي تلقت مؤخراً دعماً حكومياً في الولايات المتحدة لاختبار تكنولوجيا على الإنسان، وزراعة أجهزة ذكية في الأدمغة البشرية.

تعهد ماكرون الأربعاء بتحويل فرنسا إلى دولة أوروبية رائدة في مجال الذكاء الاصطناعي خلال كلمة له في معرض "فيفا تيك" الباريسي، أحد أكبر المعارض التكنولوجية في أوروبا.

وأعلن ماكرون عن تخصيص مبلغ قدره 500 مليون يورو من أجل "إنتاج أبطال" في عالم الذكاء الاصطناعي وأشاد بالمشاريع التكنولوجية الموجّهة للناطقين باللغة الفرنسية.

وهناك مخاوف حالية من سيطرة اللغة الإنجليزية بشكل كامل، بدعم من شركات سيليكون فالي الأمريكية، على هذا القطاع الذي يتقدم بسرعة كبيرة والذي أثار مخاوف كبيرة مؤخراً.

وفي تغريدة له عبر تويتر قال ماكرون "فيفا تيك لا تنقصه الطاقة".

ومن المقرر أيضاً أن يحضر المعرض هذا الجمعة، الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، الذي يدير شركتي تويتر وتسلا على أن يلتقي الرئيس الفرنسي ماكرون لاحقاً.

ومن المتوقع أن يتحدث ماسك عن شركته نورالينك التي تلقت مؤخراً دعماً حكومياً في الولايات المتحدة لاختبار تكنولوجيا على الإنسان، وزراعة أجهزة ذكية في الأدمغة البشرية.

وتعرض نحو ألفي شركة منتجاتها التكنولوجية في "فيفا تيك" الذي يستمرّ حتى يوم السبت، ومن المتوقع أن يزور المعرض عشرات الآلاف.

وقد دأب الرئيس الفرنسي ماكرون على زيارة المعرض سنوياً، وخلال زيارته هذه السنة وعد بتقديم اللازم من أجل تطوير قطاع الذكاء الاصطناعي على المستوى الأوروبي.

وفي بريطانيا اتخذت الحكومة مؤخراً قرارات تصبّ في هذا الاتجاه.

وكان ماكرون ضغط على بروكسل مؤخراً من أجل تنظيم عالم الذكاء الاصطناعي، وصادق البرلمان الأوروبي أمس الأربعاء، على قانون هو الأول من نوعه، ولكنه حذر من عدم تمويل القطاع.

وقال ماكرون "السيناريو الأسوأ سيكون في توجه الأوروبيين لوضع قوانين لتنظيم [الذكاء الاصطناعي] في الوقت حيث يستثمرون في هذا القطاع أقل من الأمريكيين والصينيين".