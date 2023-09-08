هاتفك عرضة للقرصنة بسبب ثغرة خطيرة.. آبل تطلق تحديثاً طارئاً

بقلم: يورونيوز

أصدرت شركة "آبل" (Apple) تحديثًا طارئا لإصلاح خطأ خطير وجدته في هواتف "آيفون" تُمكن القراصنة من استخدام هذه الأخطاء للاستيلاء على جهازك.

وتقول آبل إن هناك خطأين يسمحان للتطبيقات المارقة "بتنفيذ تعليمات برمجية عشوائية عن طريق بعض الامتيازات المسموحة في الثغرة الجديدة".

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هذا يعني أن المتسللين يمكنهم استخدام التطبيقات لاستهداف أجزاء مهمة من جهاز آيفون الخاص بك، واختراق التطبيقات المشفرة مثل واتساب، حيث بإمكانهم تتبع تحركاتك ومشاهدتك.

وتتحفظ آبل على ذكر المزيد من التفاصيل كي لا يتم استغلال المشكلة بشكل نشط من قبل المحتالين.

وتسمى هذه الثغرات "ثغرات يوم الصفر"، وهذا يعني أن الخطأ كان موجوداً، ومن المحتمل أنه تم استغلاله قبل توفر الإصلاح، ولا يعرف حتى الآن ما الذي قد يترتب عليه.

لكن من الممكن تصحيح الثغرات فقط عن طريق تحديث الهاتف، ويسمى التحديث الجديد "آي أو إس 16.6.1" (iOS 16.6.1) لذلك عليك ترقية هاتفك قريباً جداً لتجنب مخاطر الأمن السيبراني.