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شاهد: هل يصبح غوغل بيكسل منافساً لآيفون 15؟

الهاتف الذكي Google Pixel 8 Pro الجديد.
الهاتف الذكي Google Pixel 8 Pro الجديد. Copyright Google via AP
بقلم:  يورونيوز
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قبل أسابيع قليلة، أطلقت آبل أحدث جهاز آيفون. الآن، طرحت شركة غوغل أحدث هواتفها الذكية بيكسل 8 في محاولة لمنافسة آيفون 15.

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أطلقت شركة "غوغل" هواتف "بيكسل 8" الذكية التي تحتوي على معالج أساسي مطور وميزات تصوير تعتمد على الذكاء الاصطناعي وساعة ذكية جديدة.

وتقدم شركة غوغل أحدث هواتفها بيكسل Pixel عالية السعر، قائلة إنها ستحتوي على نماذج قوية تعمل بالذكاء الاصطناعي. وتسعى الشركة العملاقة صاحبة محرك البحث إلى جذب المشترين بعيدًا عن أحدث الهواتف التي أطلقتها شركة آبل.

وخلال حدث تسويقي في نيويورك، قال نائب رئيس المجموعة المسؤول عن الأجهزة والخدمات ريك أوسترلو إنّ الهاتف يمثل "إنجازاً كبيراً"، مضيفاً "سيكون بيكسل 8 برو أوّل هاتف ذكي مزوّد بنظام الذكاء الاصطناعي الخاص به للصور".

وستعمل هذه التكنولوجيا على تحسين الأدوات الموجودة أصلاً في الهاتف كتعديل الصور، لكنّ الهدف منها هو أن تؤدي وظائف أخرى. وهذه التكنولوجيا التي ابتُكرت لمساعدة البشر في إنتاجيتهم، تشهد سوقها تغييرات متسارعة منذ ابتكار الذكاء الاصطناعي التوليدي القادر على إنتاج مختلف أنواع المحتوى (نصوص وصور وأصوات) استناداً إلى طلب بسيط بلغة شائعة.

وتتسابق شركات التكنولوجيا الكبرى أبرزها "غوغل" و"مايكروسوفت"، لتكون في طليعة ناشري أدوات من شأنها توفير الوقت للبشر. وتتراوح أسعار "بيكسل 8" بين 699 دولارًا و"بيكسل 8 برو" بسعر 999 دولارًا. وستكون متاحة اعتبارًا من 12 أكتوبر/ تشرين الأول.

المصادر الإضافية • أ ف ب / Google

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