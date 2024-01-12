غرائب وعجائب تخطف الأضواء في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا

بقلم: يورونيوز

مرآة للعلاج النفسي، وقلم يكتب عنك رسائلك، ولوحة مفاتيح تعيدك إلى أيام الزمن الجميل.. إليك بعض الابتكارات التي عُرضت مؤخرا في معرض لاس فيغاس للتكنولوجيا.

اعلان

تعرض في معرض التكنولوجيا والإلكترونيات الذي يقام سنويا في مدينة لاس فيغاس الأمريكية آخر الاختراعات والابتكارات في هذا المجال. في نسخة هذا العام، عُرضت بعض المنتجات الحديثة التي قد يجدها البعض طريفة. تعرّف على خمس منها.

كالسّير على سطح القمر... أحذية تسرّع الخطوات

تسمح أجهزة التنقل هذه للمستخدمين بالمشي بشكل أسرع بما يصل إلى ثلاث مرات من المشي العادي. تم تصميم أحذية Moonwalkers X الذكية التي تم إطلاقها حديثًا خصيصًا لعمال المستودعات، وهي ذات وزن أقل وقدرة أفضل على امتصاص الصدمات لتقليل خطر الإصابة المتكررة.

هل تتذكرونها؟ لوحة مفاتيح للهواتف الذكية، وعودة إلى عصور ما قبل شاشات اللمس

شركة كليكس طورت إكسسوارا يمكن إلحاقه بالهاتف الذكي، وهو عبارة عن لوحة مفاتيح صغيرة تضاف إلى الهاتف ذو الشاشة التي تعمل باللمس. أي أنه يمكن للمستخدم لمس أزرار لوحة المفاتيح والإحساس بها، تماما كما كان الحال في أيام "زمان".

يقول جوناثان يونغ، مؤسس شركة كليكس: "لدينا خبرة في العمل مع أجهزة أبل وأجهزة بلاك بيري.. ورغبنا في تقديم هذا المنتج إلى المبدعين وخاصة من الجيل الجديد الذي لم يستخدم لوحة مفاتيح على هاتف محمول من قبل".

هولوبوكس.. وهم أم حقيقة؟ شاشة الهولوغرام

تحتوي هولوبوكس على شاشة LCD شفافة مقاس 86 بوصة للحصول على عرض ثلاثي الأبعاد بالحجم الطبيعي وواقعي المظهر. بسبب الضوء الموجود خلف الشاشة، يُخلق لدى الناظر وهمٌ بإسقاط ثلاثي الأبعاد أو صورة ثلاثية الأبعاد.

تقدم شركة هولوكونكتس مقاطع فيديو مسجلة مسبقًا، مثل خطابات مدتها ساعة، ولكنها تقدم أيضًا بثًا مباشرًا مباشرة من محطة التسجيل إلى Holobox، مع تأخير بسيط. ويمكن استخدامها في جميع التطبيقات كبديل عن مضيف أو متحدث حقيقي.

الذكاء الاصطناعي يكتب بالقلم

أنشأت شركة Handwrytten خدمة إرسال الرسائل وبطاقات البريد، ويمكنها أن تتعلم محاكاة خط يدك وتوقيعك، والذكاء الاصطناعي يساعدك على كتابة البطاقة، ثم تضع الروبوتات القلم على الورق.

هذا الابتكار الجديد للشركة يستطيع وحده كتابة ملاحظة خطية، مما يعني أن صياغة الملاحظات وكتابتها يتم التعامل معها الآن بواسطة التكنولوجيا الروبوتية.

يقول ديفيد واكس، الرئيس التنفيذي لشركة هاندريتن: "يمكنك أن تطلب وتقول للروبوت أكتب رسالة اعتذار إلى جاري لأنني دهست قطته.. سيكتب لك ذلك دون حاجة منك للتفكير في الأمر.. يقوم الروبوت نفسه بعدها بكتابة تلك الرسالة ثم ختمها وسيرسلها بالبريد في اليوم نفسه".

مرايا الروح... مرآة ذكية تعكس وضعك النفسي

تقدم لك هذه المرآة الذكية نصائح تتعلق بالصحة العقلية... فعلا!

بتطوير من شركة باراكودا الفرنسية، تقدم المرآة توصيات شخصية بناء على الوضع النفسي للمستخدم. يتفاعل المستخدمون معها، حيث يمكنها التعرف على الإيماءات والصوت وما ينويه المستخدم.

المرآة مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي لتجارب المحادثة والتدريب بالإضافة إلى معالجة اللغة الطبيعية (NLP) لتحليل المشاعر. وتتكيف مع الحالة المزاجية للمستخدم من خلال توفير جلسات العلاج بالضوء وتمارين اليقظة الذهنية المخصصة التي يتم إنشاؤها بشكل أوتوماتيكي.

وتقول هوونغ لو ديو، مديرة الإنتاج في شركة باراكودا: "تمامًا كالتحدث مع الأصدقاء.. من خلال إجابتك: "لقد تشاجرت مع صديق" أو "أشعر أنني بحال جيد اليوم" سوف تقترح عليك المرآة تجربة اليقظة الذهنية بناءًا على إجابتك. لذلك إذا كنت تشعر بالتوتر سوف تنصحك بالتأمل والاسترخاء".