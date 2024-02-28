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شاهد: محاكاة أول شمس اصطناعية لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي على مواد البناء

محاكاة أول شمس اصطناعية في سويسرا
محاكاة أول شمس اصطناعية في سويسرا Copyright EBU
بقلم:  يورونيوز
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تمكن باحثون في المعهد الفدرالي للتكنولوجيا في زيورخ في سويسرا من تطوير أول محاكاة من نوعها لشمس اصطناعية لاختبار تأثيرات إشعاعها على أنظمة البناء والمكونات والمواد المطورة حديثاً.

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وصار بإمكان الباحثين في مختبر أنظمة البناء الخالية من الكربون (LCBS Lab) بالمعهد السويسري محاكاة الظروف المناخية المختلفة لاختبار أنظمة البناء ومكوناتها.

وتم تطوير الشمس الاصطناعية عبر مئات من الثنائيات القوية الباعثة للضوء والتي تحاكي مسار الشمس لاختبار تأثير الإشعاع الشمسي.

ويتميز المختبر بإمكانية استبدال جدرانه وأرضياته وأسقفه بنماذج أولية حتى يمكن اختبارها في الموقع وتطويرها بشكل أسرع.

وقال البروفيسور أرنو شلوتر، أستاذ الهندسة المعمارية وأنظمة البناء: "هدف الشمس (الاصطناعية) هو أن نتمكن من محاكاة مناطق مناخية مختلفة حول العالم، هنا مثلا، في المناطق الاستوائية، وغير ها من الأماكن، من حيث درجة الحرارة والرطوبة وكذلك الإشعاع الشمسي".

وأضاف: "هذا يسمح لنا بمحاكاة مواقف مختلفة للغاية واختبار وقياس المكونات الجديدة وتقنيات البناء على مقياس 1:1".

ويمثل افتتاح المختبر علامة فارقة هامة لمعهد التكنولوجيا في إطار جهود تطوير أبحاث الهندسة المعمارية وتطوير وممارسات البناء المستدامة.

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