شنغهاي: تيم كوك يدشن أكبر متجر لأبل في أسيا

بقلم: يورونيوز

افتتح يوم الخميس، أكبر متجر لشركة أبل في آسيا، واصطف حشد كبير من الناس أمام المتجر الواقع في ساحة معبد Jing'an الحيوية في شنغهاي.

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واصطف حشد كبير أمام المتجر المواجه لمعبد جينغان قبل افتتاحه من قبل الرئيس التنفيذي تيم كوك الذي الذي وصل إلى شنغهاي من أجل الافتتاح.

وصل عدد الأشخاص أمام المتجر إلى نحو الألف، الأمر الذي أدى إلى زحام كبير.

أطلق على المتجر الجديد اسم "تيمبل فيو" ويحمل شعار زهرة ماغنوليا، المأخوذ من زهرة مدينة شنغهاي، الماغنوليا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، وكجزء من الجهود المبذولة لتعزيز عملياتها في الصين، أعلنت شركة أبل عن خطط لتوسيع مختبراتها الحالية في شنغهاي.

وقد قوبل ظهور كوك بالتصفيق والهتاف من الجمهور، الذين كان بعضهم يصطفون في الخارج منذ مساء الأربعاء.

منذ افتتاح أول متجر أبل للبيع بالتجزئة في شنغهاي في يوليو 2010، استقبلت متاجر أبل السبعة للبيع بالتجزئة في المدينة أكثر من 160 مليون عميل.