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بلينكن: مشروع قرار أمريكي في مجلس الأمن يدعو لهدنة فورية في غزة

وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن
وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن Copyright AP Photo
بقلم:  يورونيوز
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قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة قدمت مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يدعم "وقفاً فورياً لإطلاق النار مرتبطاً بالإفراج عن الرهائن" في قطاع غزة.

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وأضاف بلينكن في تصريحات صحفية أدلى بها إلى قناة "الحدث" السعودية، أثناء زيارته المملكة، "قدمنا بالفعل مشروع قرار وهو معروض الآن أمام مجلس الأمن ويدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار مرتبط بالإفراج عن الرهائن، ونأمل بشدة أن يلقى دعما من الدول".

ويدرس البيت الأبيض خيارات حول كيفية الرد الأميركي، حال تحدت إسرائيل تحذيرات الرئيس جو بايدن المتكررة من شن هجوم عسكري على مدينة رفح جنوبي غزة، دون خطة موثوقة لحماية المدنيين الفلسطينيين، بحسب "سي أن بي سي".

وأنهى بلنيكن زيارته إلى السعودية وتوجه إلى القاهرة للقاء وزراء خارجية مصر وقطر والأردن ومسؤولين من دول عربية أخرى.

ويصر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على اقتحام رفح، وقال بيان إنه "سيوافق قريبا على خطة إجلاء السكان المدنيين من منطقة الحرب".

ومن المقرر أن يزور وزير الخارجية الأمريكي تل أبيب يوم الجمعة.

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر: “في إسرائيل، سيناقش الوزير بلينكن مع قيادة الحكومة الإسرائيلية المفاوضات الجارية لتأمين إطلاق سراح جميع الرهائن”. وأضاف: "سيناقش الحاجة إلى ضمان هزيمة حماس، بما في ذلك في رفح، بطريقة تحمي السكان المدنيين، ولا تعيق إيصال المساعدات الإنسانية، وتعزز الأمن العام لإسرائيل".

المصادر الإضافية • وكالات

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