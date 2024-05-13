“اختر فرنسا”.. مايكروسوفت تتعهد باستثمار 4 مليارات يورو لتطوير مراكز بيانات في فرنسا

بقلم: يورونيوز

أفادت شركة "مايكروسوفت" الأمريكية للتكنولوجيا، الاثنين، أنها تعتزم استثمار ما قيمته أربعة مليارات يور، (4.3 مليار دولار) في فرنسا هذا العام، لدعم النمو الفرنسي في اقتصاد الذكاء الاصطناعي الجديد، وهو أكبر استثمار لها حتى الآن في البلاد.

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وتخطط الشركة لتوسيع البنية التحتية للجيل المقبل من السحابة والذكاء الاصطناعي في فرنسا، وتقديم ما يصل إلى 25 ألف من وحدات معالجة الرسومات الأكثر تقدماً إلى البلاد بحلول نهاية عام 2025.

وقال براد سميث، نائب رئيس مجلس إدارة شركة مايكروسوفت ورئيسها، أثناء زيارة مقر الشركة في فرنسا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون: "سنبني القدرة الحاسوبية هنا في فرنسا. وسنضع هذه البنية التحتية في خدمة الجميع في فرنسا".

وأضاف سميث أن مايكروسوفت ستطلق مبادرة لمهارات الذكاء الاصطناعي تهدف إلى تدريب مليون فرنسي بحلول نهاية عام 2027.

ودعا ماكرون إلى تعزيز تطوير الذكاء الاصطناعي في أوروبا.

وقال لموظفي مايكروسوفت: "نحن ندخل عالماً مختلفاً تماماً، حيث ستكون المنافسة شرسة، ولا يمكننا الفوز بهذه المنافسة إلا إذا كان لدينا شركاء موثوقون، وأنتم من بينهم".

ويأتي هذا الإعلان في الوقت الذي يجتمع فيه قادة الأعمال الدوليون، الاثنين، لحضور النسخة السابعة للقمة الاستثمارية الفرنسية "اختر فرنسا" التي استضافها ماكرون في قصر فرساي لتشجيع الاستثمار الأجنبي.