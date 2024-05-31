"ميتا" ستستخدم منشوراتكم العامة لتدريب نسختها الخاصة للذكاء الاصطناعي .. هل بامكانكم منع ذلك؟

بقلم: Oceane Duboust

ستستخدم الشركة الأم لفيسبوك وإنستغرام قريباً المنشورات العامة "للمساعدة في تطوير وتحسين الذكاء الاصطناعي".

اعلان

ظهر إشعار جديد لمستخدمي تطبيقات إنستغرام وفيسبوك المحمولة في أوروبا في شهر آيار/مايو، يُبلغهم أنه من الممكن استخدام منشوراتهم العامة لتدريب الذكاء الاصطناعي الخاص بها، اعتباراً من 26 حزيران/ يونيو.

وأفاد مركز المساعدة في إنستغرام إن المعلومات المستخدمة قد تشمل المنشورات والصور والتعليقات التوضيحية والرسائل المرسلة إلى الذكاء الاصطناعي ولكن ليس محتوى الرسائل الخاصة.

وقالت الشركة الأم "ميتا"، في بيان الأسبوع الماضي إنها ستبدأ في إشعار المستخدمين في المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي حول كيفية استخدامهم "للمعلومات العامة التي شاركوها حول منتجات وخدمات "ميتا"، لتطوير وتحسين الذكاء الاصطناعي الخاص بها ضمن قوانين الخصوصية الخاصة بكل منهما".

هل يتطابق هذا مع النظام الأوروبي العام لحماية البيانات؟

وفقاً للوائح حماية البيانات العامة، يمكن للشركة أو المنظمة معالجة البيانات الشخصية عندما يكون لديها أسباب "مصلحة مشروعة".

وذكرت "ميتا" هذا الأساس القانوني، مضيفة أن البيانات ستُستخدم "لتطوير وتحسين الذكاء الاصطناعي".

وسيكون من الممكن إلغاء الاشتراك في استخدام بياناتكم بهذه الطريقة من خلال تقديم نموذج إلى فيسبوك، وهو غير متاح حالياً، أو إنستغرام.

وجاء في الإشعار:"سنراجع طلبات الاعتراض وفقاً لقوانين حماية البيانات ذات الصلة. إذا تم قبول طلبكم، فسيتم تطبيقه في المستقبل".

لكن، على الرغم من إمكانية إلغاء الاشتراك، لا يزال من الممكن استخدام بياناتكم بواسطة "ميتا"، إذا ظهرت في صورة شاركها شخص ما أو تم ذكركم في منشورات أو تعليقات مستخدم آخر.

وقالت لجنة حماية البيانات الأيرلندية لـ Euronews Next إن "ميتا"، أرجأت إطلاق هذا الاستخدام بعد عدد من الاستفسارات من لجنة حماية البيانات والتي تمت معالجتها".

وأبلغت شركة التكنولوجيا لجنة حماية البيانات بأن "البيانات الشخصية (المشاركات وليس التعليقات) التي يشاركها المستخدمون المقيمون في الاتحاد الأوروبي مع الجمهور العام على فيسبوك وإنستغرام خلال فنرة التدريب فقط، هي التي سيتم استخدامها وأن هذا لن يشمل البيانات الشخصية من الحسابات التي تنتمي إلى مستخدمين تقل أعمارهم عن 18 عاماً".

وذكرت "ميتا" في بيان صحفي صدر الشهر الماضي، إنها تستثمر "بقوة" لدعم جهود البحث والتطوير في مجال الذكاء الاصطناعي.

وتمتلك الشركة نموذج لغة كبير خاص بها (LLM) يسمى (Llama)، والذي تم إصدار أحدث إصدار منه (Llama 3) في نيسان/ أبريل ويستخدم لتشغيل مساعدها (Meta AI) الذي لم يتوفر في أوروبا بعد.

ووفقًا لرويترز، استخدمت "ميتا" بالفعل منشورات فيسبوك وإنستغرام، من الملفات الشخصية العامة، لتدريب المساعد.

ومع ذلك، لم يتم تضمين هذه المعلومات في مجموعة البيانات التي غذت (Llama 2).