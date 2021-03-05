موسكو في الشتاء: جمال خلاب وكنز من الأنشطة بانتظار اكتشافه

يغطيها رداء أبيض ثلجي ويتلألأ الجليد فيها، هكذا تبدو موسكو الساحرة في الشتاء. وحتى في أبرد أيامها تخبئ المدينة ثروة من الأنشطة للاكتشاف.

تعتبر حديقة Zaryadye إحدى الكنوز الحديثة قرب الساحة الحمراء، وتطل على بعض أجمل مناظر موسكو.

ترى ألينا كروغوفايا، وهي مرشدة سياحية ومؤرخة، العاصمة الروسية شتاءً كنقطة وصل بين الماضي والحاضر: "موسكو في الشتاء هي فرصة للغوص في الماضي، وتلمس تقاليدنا، والشعور بالروح الروسية، كل هذا في مدينة ديناميكية حديثة"

في محمية تساريتسينو جنوب المدينة ، يشعر الزائر بسحر شتاء موسكو. بنت المحميةَ كاثرين العظيمة في القرن الثامن عشر، بعد أن أعجبت بجمال المنطقة عندما مرت بها فقررت شراءها، كما يحكى.

في موسكو كذلك هناك عدد هائل من الأماكن للاستماع بالطقس البارد، مثل حلبة التزلج الأكبر في العاصمة، حيث يمكن للزائرين التزلج وسط بعض التحف المعمارية السوفيتية.

أما في مركز معارض VDNKH ، فيمكنكم زيارة جناح الفضاء، لمشاهدة نموذج بالحجم الطبيعي لمحطة MIR الفضائية التي يُدرَب فيها رواد الفضاء.

ليلاً، تتحول موسكو لما يشبه الرحلة الكونية، حيث تتزين حلبة التزلج في VDNKH والجادات والشوارع والمتنزهات بأضواء فنية تنافس النجوم.

ويمكن دائماً لزوار موسكو الاستعانة بمنصات رقمية مثل Russpass للتخطيط لرحلتهم، حيث يمكنهم إيجاد كل ما يتعلق بالسياحة في روسيا.