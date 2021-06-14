موسكو هي المكان المثالي للزيارة في فصل الربيع، حيث تنتشر رائحة عطر الليلك في كل مكان تذهب إليه وفي هذه الحلقة الجديدة من "بوست كارد" تأخذكم يورونيوز إلى عدد من الأماكن التي تستحق الاستكشاف في العاصمة الروسية.

والبداية من الحدائق والمتنزهات مثل متنزه سوكولنيكي الذي كان يستخدم كمكان للصيد بالصقور خلال الحقبة القيصرية.

وصولا إلى معالم المدينة الجميلة التي ينصح لرؤيتها ومشاهدة التحف المعمارية التي تحمل بين جدرانها تاريخا وفنا كبيرين الذهاب في نزهة بالقارب.

كما تعد الحديقة النباتية المركزية واحدة من أجمل أسرار موسكو المحفوظة التي لا يمكن تضييع فرصة زيارتها، وتبلغ مساحتها 360 هكتارًا وهي موطن لآلاف الأنواع من النباتات من جميع أنحاء العالم.

ويقول الباحث إيغور ياتسنكو من أكاديمية روسيا للعلوم "يرجع تفرد موسكو في فصل الربيع إلى متنزهاتها الكبيرة وحدائقها وساحاتها، حيث يمكن للمرء أن يجد أنواعًا نباتية نادرة وحتى المعروفة، مثل أزهار الليلك وأشجار التفاح المزدهرة، أشجار الليلك والتفاح هما ما يميز مدينتنا".

وفي الأخير ومع غروب الشمس يمكنك دائما الانضمام إلى السكان المحليين للرقص في حلبة في الهواء الطلق والاستمتاع بـألحان الربيع.

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