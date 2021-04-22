في عدد جديد من برنامج "تيست دبي" تنضم إلينا الشيف الفرنسية جيسيكا بريالباتو من مطعم "براسري بولود" بفندق "سوفيتل دبي أوبليسك" والتي ستعد تحلية خاصة من صنعها باستخدام منتوجات محلية خالصة.

وتعتبر جيسيكا سفيرة جناح فرنسا في معرض إكسبو دبي 2020 (والذي تم تأجيله لعام 2021) حيث تعمل الشيف على صنع أطباق مبتكرة للمشاركة بها في المعرض.

وتستعمل جيسيكا في إعداد طبق الخاص الذي يعد تحلية، التمر وبهار الهيل والنعناع وعشبة الطرخون والبطيخ الأحمر. كما تحضر الشيف التي تعد من بين دعاة استخدام السكر الطبيعي في الأطباق الآيس كريم باللبن و قشرة البطيخ.

ولتحضير التحلية تقشر الطاهية البطيخ وتنقع قشرته في الماء ثم تضيف إليه الهيل وتتركه يغلي قبل أن تضيف السميد.

كما تقطع الشيف لاحقا النعناع والخرطون وتضيف لهما الليمون والتمر وقطرات من العسل وهي المكونات التي ستضاف للطبق الرئيسي لاحقا.

وتقول جيسيكا إنها تفضل دائما استخدام السكر الطبيعي الموجود في الفواكه بدل استخدام سكر المائدة.

في المرحلة الثانية من إعداد التحلية وعلى نار هادئة تطهو جسيكا البطيخ الأحمر في العسل، لتصبح بعد ذلك كل المكونات جاهزة لتمزج في الطبق النهائي.

تضع جسيكا عجينة التمر الممزوجة بالهيل وتضيف السميد الذي تم طهوه مع قشور البطيخ المنقوع ثم البطيخ "المعسل" وفي الأخير تضع الآيس كريم.

تحلية الشيف جيسيكا بريالباتو الخاصة يورونيوز

فازت الشيف جيسيكا عام 2019 بجائزة أفضل طاه للحلويات في العالم وهو اللقب الذي حمل معه ضغطا كبيرا من الناحية المهنية حسبها إذ يتطلع الناس دائما لتذوق أطباقها والحكم عليها إذا ما كانت جيدة أم سيئة.

واقتحمت جيسيكا عالم الطهي الذي يغلب عليه الرجال عادة وهو الأمر الذي لم يكن سهلا بالنسبة لها قائلة "بدأت قبل 20 عاما وكان من الصعب جدا أن تلج فتاة عالم الطبخ . كانت بداياتي في الطبخ في مطعم ميشلان، وكنا فتاتين مقابل 20 أو 25 رجلا، لذلك كان من الصعب أن تفرض مكانك".