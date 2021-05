نقدم لكم لمحة عامة لأروع المناظر في دبي، من ناطحات السحاب وشرفاتاتها ومقاهيها ومطاعمها.

نتوقف عند مطعم المأكولات الآسيوية المعاصر "CÉ LA VI" في الطابق ال 54 من فندق "العنوان سكاي فيو" أو منصة المراقبة في "The View at the Palm" ، تم افتتاحها مؤخراً في الطابق ال52 في برج النخلة. منصة توفر بانوراما فريدة من نوعها لجزيرة نخلة الجميرا الاصطناعية الشهيرة، رمز الإمارة.