شاهد: جولة داخل أكبر مسبح غطس في العالم بعمق 60 مترا في دبي

حطم مسبح دبي للغوص "ديب ديف دبي" الرقم القياسي كأعمق حوض سباحة وغوص في العالم بعمق 60 مترا ليدخل بذلك موسوعة غينيس للأرقام القياسية ويزيح اللقب عن حوض مشتكونوف في بولندا الذي يصل عمقه إلى 45 مترا.

ويقع "ديب ديف دبي" على بعد 15 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي، وسيفتح المسبح للجمهور في أواخر يوليو.

و قال عبد الله بن حبتور من ديب دايف دبي ليورونيوز: "أردنا أن نمنح الجميع الفرصة لاستكشاف حدودهم من خلال الغوص، في تجربة مذهلة تحت الماء وسط المدينة".

مضيفا "ما نطمح إلى القيام به مع ديب دايف دبي هو جعل الغوص في متناول جميع زوار المدينة أو المقيمين".

كما قال مدير "ديب دايف دبي" جارود جابلونسكي إن الوصول إلى بقعة غطس بهذا العمق يتطلب عادة يومًا واحدًا من السفر بالسيارة من دبي. لكن الآن أصبح متاحا للجميع فرصة تجربة الغوص في مكان قريب جدا.

وفي هذه الحلقة من "أدفنتشر" شارك إيفان بورك من يورونيوز في تجربة الغوص المصمم خصيصًا للأشخاص الذين ليس لديهم خبرة.

ويمكن للغواصين من جميع المستويات التدرب في المسبح واكتساب خبرات جديدة في المجال من خلال الفصول دراسية التي توفرها المنشأة للراغبين في التعلم.