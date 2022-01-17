دبي .. وجهة رئيسية على خارطة قطاع الرحلات السياحية البحرية العالمي

في عام 2019 ضخ قطاع الرحلات البحرية أكثر من 130 مليار يورو في الاقتصاد العالمي، كما خلق 1.8 مليون وظيفة، واستقبل ما يقرب من 30 مليون مسافر. بعد توقف مؤقت في العمليات في مارس 2020 بسبب كوفيد استأنف القطاع نشاطه.

من المتوقع أن يزور دبي أكثر من نصف مليون سائح على متن سفينة سياحية هذا الموسم، وساهم إطلاق سفينة"إم إس سي فيرتوسا MSC Virtuosa" في ميناء راشد، بترسيخ صورة المدينة كمحور رئيس في قطاع السفن السياحية.

بسعة 6000 راكب و 1700 شخص يشكلون طاقمها، تعد هذه السفينة واحدة من أكبر السفن وأكثرها استدامة وتطورا تقنيا في العالم. وستخدم الخليج حتى مارس.

يقول جياني أونوراتو، الرئيس التنفيذي لشركة "MSC CRUISES": "عمر السفينة عادة حوالي 30 سنة. لذلك، نحن جميعا ملتزمون بالوفاء بأهدافنا التي حددناها للوصول إلى انبعاثات صفرية بحلول عام 2050. عملنا وواجبنا يحتم علينا أن تجهز كل سفينة تدريجيا كتقنية جديدة من أجل تقليل الانبعاثات".

على طول الساحل تتمركز محطة ميناء دبي للرحلات البحرية –الأولى من نوعها في المنطقة والمخصصة للرحلات البحرية وثنائية المبنى- بمواجهة أفق أخاذ.

يوفر المبنيان للركاب وطاقم السفينة مكانا آمنا للهبوط وفرصة لاستكشاف المدينة.

نظرا لأن العديد من خطوط الرحلات البحرية باتت تضيف المنطقة إلى مساراتها، فإن هذه المحطة الجديدة تشير إلى التفاؤل والنمو في قطاع السياحة البحرية في دبي.