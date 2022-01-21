رحلة ماركو.. من ترميم دراجة نارية قديمة إلى إنشاء أشهر استراحة للدراجين في دبي

ماركو مولر هو مؤسس Möto Rauch & Staub، وهي استراحة شهيرة لسائقي الدراجات والحرفيين والفنانين في دبي.

ماركو مهندس كهروميكانيكي، نشأ في ألمانيا، واختار طريق العمل اليدوي، يقول: "اعتاد والدي تجديد كل شيء في المنزل. لم يكن لدينا الكثير من المال لذلك كنا نقوم بإصلاح الأشياء ".

قبل 18 عاما، اصطحب صديق ماركو إلى دبي لبناء مطبخ، مما أدى لاحقا إلى شغله وظيفة مدير تقني لشركة ألمانية تبني مطابخ في المدينة، يقول ماركو:"استمتعت بعملي، سافرت ورأيت العديد من البلدان، لكنني لم أعمل بيدي وقتها".

ومع ذلك، تغير كل شيء بعد أن كسر ماركو ظهره في حادث حيث أصبح ضعيفا جسديا ونفسيا. خلال تلك الفترة قرر في مرة ترميم وإصلاح دراجة نارية قديمة ولدت شعورا بالرضا. قال ماركو إن عملية الترميم أعادته إلى الحياة: "قررت أنني أريد أن أفعل هذا كل يوم".

استقال ماركو من وظيفته لينضم إلى صديق لديه مستودع، حيث عملا في إصلاح وبناء الدراجات النارية. بعد الكفاح في البداية وبناء على نصيحة الأصدقاء والعملاء قاموا ببناء مطبخ وتوسيع المكان: "بنينا المكان بأيدينا. استغرق الأمر منا حوالي 3 سنوات لبناء المكان كما هو الآن ".

حفلة موسيقية في Möto Rauch & Staub Möto Rauch & Staub

Möto Rauch & Staub هو المكان الوحيد في دبي الذي يجمع بين ورشة عمل ومطعم وصالون حلاقة. بالإضافة إلى ذلك، تستضيف الاستراحة حفلات موسيقية منتظمة، من خلال Bull Funk Jamz، وعروض فنية تعزز خطة ماركو لجعل المكان رمزا لرد الجميل للمجتمع المحلي الذي ساعده في يوم من الأيام.

يقول ماركو: "أوصلتني الدراجة النارية إلى الناس. والآن يأتي هؤلاء الأشخاص إلى متجري، الذي أحب أن أكون فيه"، ويتطلع إلى مواصلة تنمية المجتمع المحلي الذي جعل دبي وطنه الجديد.