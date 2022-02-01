شاهد: وسط الكثبان والمناظر الخلابة.. "مضمار القدرة" أفضل وجهة لعشاق الدراجات في دبي

يعتبر مضمار القدرة الواقع على مشارف دبي أحد الوجهات المثيرة للاهتمام بهذه الإمارة، ويبلغ طول المسار الذي يلتف حول واحة جميلة تتوسط الرمال 85 كيلومترًا في شكله الأساسي. ولكن إذا حسبنا الحلقات واللفات، فيمكنك قطع مسافة تصل إلى 200 كيلومتر بالدراجة.

ولا توجد رسوم دخول لمضمار القدرة لكن يمكن استئجار دراجة بتكلفة تبلغ حوالي 23 يورو لمدة ساعتين من قبل شركة تريك التي تقدم خدمات خاصة لمحبي الدراجات من كراء للدراجات والمعدات والصيانة.

ويقول مدير مخزن شركة ترك واين تار عن المضمار "إنه مضمار فريد، على الأقل هنا يمكنك ركوب الدراجات في بيئة آمنة تمامًا".

ويضيف القول "لا وجود لأي مركبات على الطريق وهو أمر مهم للغاية بالنسبة لنا. مضمار عبر الصحراء والمناظر خلابة للغاية. يمكنك رؤية الكثبان الرملية، رؤية المها والنقرس يمكنك إطلاق العنان لنفسك والاستمتاع".

مضمار القدرة للدراجات في دبي يورونيوز

كما التقت يورونيوز في هذا العدد من برنامج بوست كارد الدراج العالمي السابق دييون كامبتون الذي عبر عن إعجابه الكبير بهذا المضمار الرائع على حد تعبيره قائلا " إنه رائع لأنه منبسط جدا وسهل. إنه مشروع جميل… لا يهم إذا كنت راكب دراجات محترف أو هاو، إنه أمر جميل للغاية أن تنظر حولك وترى كل الحيوانات والطيور وغيرها".

وتقع هذه الواحة الصحراوية على بعد 35 دقيقة فقط من وسط مدينة دبي. و باتت واحدة من أفضل الوجهات في المدينة للباحثين عن الإثارة وعشاق الرياضة بفضل ماتوفره من مرافق.

بحيرات القدرة في دبي يورونيوز

المناظر الطبيعية والكثبان الرملية والحياة البرية تجعل من مضمار القدرة واحدا من أكثر المناطق الخلابة في الإمارة التي ينصح بزيارتها إذا ما أتيحت لك الفرصة.