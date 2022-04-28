شاهد: مشاريع سكنية راقية في ضواحي دبي تجذب إليها الآلاف من المقيمين الجدد

في حلقة جديدة من برنامج "سيتي سين" تزور مدنا تقع بضواحي دبي بدأت تلقى إقبالا من قبل المقيمين الجدد الباحثين عن أماكن مناسبة للاستقرار رفقة عائلاتهم بعيدا عن قلب المدينة الصاخب.

وتشتهر دبي بناطحات السحاب والفنادق الراقية والنوادي والمنازل الفاخرة في الجميرة ودبي مارينا، لكن هناك ضواحي بدأت تزدهر حول دبي ويختار العديد من السكان العيش فيها.

ومع توسع المدينة بدأ العديد من الناس يبتعدون عن الشقق الصغيرة بحثا عن منازل مستقلة وكبيرة توفر نمط حياة جيد في الضواحي بمساحات خارجية جميلة.

جزر الجميرة

جزر الجميرة هي مشروع سكني شيد بالقرب من منطقة المارينا و يتكون من فيلات موزعة عبر 46 جزيرة صغيرة محاطة بالبحيرات والمساحات الخضراء.

و يمتلك التجمع محلات ومدارس ومستشفيات ومرافق ترفيهية وملاعب غولف.

والتقت يورونيوز بشيلة أوديدرا وهي أم لطفلين وتعيش في جزر الجميرة. انتقلت للعيش رفقة أسرتها بعد وقت قصير من ولادة ابنتها.

وتقول شيلة "لم نكن نعرف ما الذي كنا نبحث عنه ولكننا كنا بحاجة إلى مساحة أكبر. أفضل شيء هو أن تكون جزءًا من مجتمع به الكثير من الحدائق المشتركة والكثير من الممرات والمساحات والطبيعة".

وتقول شيلة إن هذه الأنواع من وسائل الراحة تجعلك تشعر بالاندماج مع المجتمع وهو أمر مفيد عندما يكون لديك أطفال.

فيما تقول المديرة العامة لنادي جزر الجميرة لورينا غيريرو في حديثها ليورونيوز إن هناك مجتمعا قويًا بدأ في التشكل في الجميرة "إنهم يشعرون أن جزر الجميرة ملك لهم"

دبي هيلز

ليس فقط جزر الجميرة التي تشهد توسعا وإقبالا كبيرا من قبل الراغبين في الاستقرار بضواحي دبي بل هناك أيضا دبي هيلز التي أصبحت منطقة جذب مهمة.

تعتبر دبي هيلز مشروعا يغطي مساحة تقدر بأكثر من 11 مليون متر مربع مع شيدت بها آلاف الشقق السكنية بالإضافة إلى الفيلات والمدارس والمستشفيات ومراكز التسوق وملاعب غولف.

وتعد لويز هيتلي واحدة من الذين قرروا شراء منزل في دبي هيلز وقالت ليورونيوز "لقد كنت في دبي منذ 26 عامًا، عشت في العديد من الأماكن وأنا أبحث دائمًا عن شيء يمنحني الكثير من المرافق ووسائل الراحة ، ويجعل حياتي أسهل قليلاً ".

و تعمل هيتلي بشركة عقارات وتسعى دائما لإيجاد فرص مناسبة في مجالها وتقول "أريد عقارا يكون دائمًا متاحًا للبيع في المستقبل. لذلك اعتقدت أن دبي هيلز بها كل المعايير لتكون المكان المثالي للاستثمار فيه".

جميرة سيركل

مكان آخر بدأ يزدهر في دبي هو منطقة جميرة سير كل وهي قرية سياحية تضم فندقا من أربع نجوم وفيلات ومنازل موزعة على مساحة تزيد عن 8 ملايين متر مربع.

ويقول نائب الرئيس الأغذية والمشروبات بالقرية السياحية "فيرست غروب هوسبيتالتي" ريندان ماكورماك إن المنطقة شهدت نموا كبيرا لضواحي دبي.

ويعتقد أن البنية التحتية لدبي تطورت بشكل هائل " ما يعني أنه يمكن الوصول بسهولة إلى العديد من هذه الضواحي الآن والتي كانت تبدو قبل بضع سنوات بعيدة جدا.

وبقدر ما تحتوي دبي على العديد من الأحياء الشهيرة والفاخرة لكن الضواحي الجديدة تشهد نموًا هائلاً حيث يختار المزيد من الناس العيش ضمنها لما توفره من نمط حياة رفيع ومناسب للجميع.