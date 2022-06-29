جولة في أعماق مشهد الأطباق العالمية المزدهرة في دبي

مع إطلاق أول دليل ميشلان في دبي ، احتلت الإمارة مكانتها على خريطة الطهي العالمية.

وقال المدير الدولي لميشلان جويندال بولينيك: "كان مفتشونا في هذا المجال في دبي منذ سنوات لمراقبة تطور مشهد الطهي المحلي والاختيار الذي نكشف عنه يعكس إمكانات دبي كمركز طهي مع الكثير من التنوع".

"Stay by Yannick Alléno" في ون آند أونلي جزيرة النخلة و "Il Ristorante – Niko Romito" في بولغاري دبي على رأس القائمة، حيث حصل كل منها على نجمتين، بينما حصلت تسعة مطاعم على نجمة واحدة.

وتعليقاً على الفوز، قال مدير فنون الطهي في ون آند أونلي النخلة، يانيك ألينو، إن الحجوزات زادت بنسبة 30٪ بين عشية وضحاها.

قال ألينو: "أنا فخور جدًا بكوني من أوائل الطهاة الذين أتوا إلى دبي لتأسيسها كوجهة للذواقة". "وميشلان مهم جداً للمدينة لأنه يعني أن السوق ناضج. هناك العديد من المطاعم ذات الجودة العالية. "

One&Only The Palm Culinary Director Yannick Alléno Euronews

كان "Trèsind Studio" من بين المطاعم التي فازت بنجمة واحدة. الشيف التنفيذي هيمانشو سايني سعيد بهذه الجائزة.

قال: "إنه شعور رائع أن أفوز بأول نجمة ميشلان لي". "أعتقد أنه سيحفز الموظفين.

هناك ضغط للاحتفاظ بـ [نجمة] واحدة وهناك دافع للحصول على نجمتين ".

يأتي إطلاق دليل ميشلان دبي في أعقاب الإصدار الافتتاحي لأفضل 50 مطعماً في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في وقت سابق من عام 2022، وهو إدراج إقليمي في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا من قبل جمعية أفضل 50 مطعماً في العالم. سيطرت دبي على القائمة. توجد ثلاثة من أفضل خمسة مطاعم في دبي ، بما في ذلك "Trèsind Studio" الذي احتل المركز الرابع، و "Zuma Dubai" في المركز الثاني - واحتل المرتبة الأولى - 3Fils، وهو مطعم متواضع بجانب الميناء مع قائمة طعام ذات طابع آسيوي. الأطباق الأكثر مبيعاً المصنوعة بخبرة مثل "Hokkaido scallops" و "dragon sushi rolls Wagyu Overload" تكلف ما بين 10 و 20 يورو فقط.

يمكن العثور على المزيد من الأطعمة ذات الأسعار المعقولة التي نالت استحساناً كبيراً تحت سقف واحد في "Time Out Market Dubai".

من أجل دعم المفاهيم المحلية، تمتلئ قاعة الطعام بالامتيازات المقدمة من قبل المطاعم المحلية الرائدة.

كورتني براندت من دبي، زائرة منتظمة لـ Time Out Market Dubai. "عندما يكون لدي ضيوف من خارج المدينة، فهذا هو المكان المناسب لأخذهم لتذوق أفضل الأطعمة المحلية في مكان واحد. بالإضافة إلى ذلك، يقع Time Out Market Dubai بالقرب من مناطق الجذب الرئيسية، بما في ذلك نافورة دبي وبرج خليفة. وأضافت: "أي شخص يعرفني يعلم أنني أحب الثوم في بيتفاير بيتزا ".

الجديد في السوق هو أمريكا اللاتينية "Slab Cocina" الذي يديره الشيف عمر رودريغيز. فطائر الذرة الحلوة الشهية الخاصة به، مع مايونيز بالثوم ومغطاة بفتة فيتا المالحة، تحقق توازناً مثاليًا في النكهة.

هناك طعم جديد آخر في السوق، يجلب "Lana Lusa" نكهة البرتغال. شطيرة "Francesinha" البرتغالية الملحمية خيار شائع، يتكيف مع سوق الشرق الأوسط، مصنوعة من طبقات من الجبن وشرائح من لحوم البقر وكوريزو​​، مغطاة بالجبن الذائب وصلصة الطماطم الحارة والبيض المقلي.

في السوق، يمكن للزوار أيضاً الحصول على فطائر كاسترد البيض الأكثر شهرة في البرتغال، "pastis de nata"، فطائر لذيذة مليئة بكاسترد البيض الغني بالكراميل والمغطاة بالقرفة، تعد هذه الفطائر حلوى مثالية تكمل وليمة مستوحاة من جميع أنحاء العالم في دبي.