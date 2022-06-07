شاهد: تجربة قيادة الدراجات السريعة بالتضاريس الوعرة في دبي

لطالما تمتعت السيارات السريعة بشعبية كبيرة في دبي، حيث يمكن لعشاق السرعة تجربة قيادة أسرع السيارات بمضامير مخصصة، لكن الدرجات النارية لم تكن تحظى بالشعبية ذاتها.

لكن الأمر بات مختلفا اليوم حيث تلقى رياضة ركوب الدراجات النارية السريعة وقيادتها على المضمار رواجا كبيرا في الإمارة.

ولتلبية طلب هواة "البايك" افتتحت أكاديمية "أوتو دروم دبي" أبوابها للقيادة الدراجات على مضمار مخصص لدرجات نارية قد تصل سرعتها إلى 300 كم في الساعة.

تعد "أوتودروم" اليوم المكان الذي يجمع محبي الدراجات الراغبين في اختبار قدراتهم في قيادة الدرجات السريعة والاستفادة من حصص تدريبية نظلاية وتطبيقية والمشاركة في سباقات لاحقا.

ويوفر "أوتودروم" لمرتاديه مجموعة واسعة من الدرجات لمختلف الماركات العالمية كما يضع تحت تصرف المشاركين معدات حماية وفريقا من المدربين الذين يعملون على تلقين المبتدأين أساسيات القيادة على المضمارالسريع.

كما يمكن للراغبين في الاحتراف الاستفادة من حصص تدريبية مكثفة.

سباقات في الطرقات الوعرة

لا تنظم الدورات التدريبية والسباقات على مضمار "أوتودروم" المعبد فقط، فأكاديمية " إكس إندورو" تقدم نوعا مختلفا من المضامير أوالمسارات الوعرة التي لها عشاقها أيضا.

يستفيد عشاق السرعة والمغامرة من حصص نظرية وتطبيقية لقيادة الدراجات السريعة على الطرق الوعرة تنظمها "إكس إندورو"، وذلك في منطقة حتا القريبة من مدينة دبي والتي تمثل مكانا مثاليا يوفر مسارات مناسبة لرياضة الدراجات بالمسالك "أوف رود".

ويتمكن لسائقي الدرجات هناك التمتع بتجربة مختلفة في القيادة بالطرق والمنحدرات الوعرة، وكذلك الاستمتاع بالمناظر الطبيعية الخلابة التي تمتاز بها المنطقة.