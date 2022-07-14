تقرير: السعودية ستسمح لجميع الطائرات القادمة من إسرائيل والمتجهة إليها باستخدام مجال المملكة الجوي

ذكرت تقارير أن المملكة العربية السعودية تتحضر للسماح للطائرات المدنية والتجارية القادمة من إسرائيل أو المتجهة إلى الدولة العبرية باستخدام مجالها الجوي، وأن المملكة ستسمح أيضاً بالرحلات المباشرة بينها وبين إسرائيل للحجاج.

ونقلاً عن مصادر مقربة من الملف، ذكرت شبكة "سي إن إن" الأمريكية أن السعودية ستعلن عن هذا الأمر خلال هذا الأسبوع، على هامش زيارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، إلى المنطقة.

ومن المقرر أن يسافر بايدن مباشرة من إسرائيل إلى السعودية غدا الجمعة.

وقالت "سي إن إن" إن الرياض من المرجح أن تعلن السماح لكل الرحلات الجوية المدنية من وإلى إسرائيل باستخدام مجالها الجوي، والسماح للأقليات المسلمة في إسرائيل بحجز تذكرة مباشرة للسفر مباشرة إلى السعودية بهدف أداء مناسك الحج.

وفي مقالة رأي نشرها بايدن نفسه الأسبوع الفائت، قال الرئيس الديمقراطي إن "رحلته المباشرة من تل أبيب إلى الرياض رمز صغير للعلاقات الدافئة بين إسرائيل والعالم العربي" كما أنها "خطوة نحو التطبيع".

وليس هناك بين إسرائيل والمملكة العربية السعودية حتى الآن علاقات دبلوماسية رسمية ولكن العلاقة بين الطرفين تحسنت كثيراً في الأعوام الأخيرة، خصوصاً وأن تقارير ذكرت أن الحاكم الفعلي للملكة، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، يرى في الدولة العبرية شريكاً استراتيجياً ضدّ النفوذ الإيراني في المنطقة.

ورغم أن المملكة لم توقع "اتفاقيات إبراهيم" إلا أن مراقبين يعتقدون أنها أعطت الضوء الأخضر للبحرين للتوقيع عليها.

وكانت السعودية، بعد التوقيع على اتفاقيات التطبيع، سمعت لشركات النقل الجوي الإسرائيلية المتجهة من وإلى البحرين والإمارات، باستخدام مجالها الجوي بطريقة محددة.

وتقول شبكة "سي إن إن" إن القرار المقبل سيخول الطائرات القادمة أو المتجهة إلى الهند وتايلاند والصين على سبيل المثال، من استخدام المجال الجوي السعودي، ما من شأنه أن يسهّل ويقصّر مدة الرحلات إلى تلك البلاد.

ويستبعد التقرير أن يتم التطبيع بين الدولتين في المستقبل القريب، ولكن يرجح أن يزداد التعاون بينهما في مجالات عدة.