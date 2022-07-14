إعادة موظف في الخدمة السرية لجو بايدن إلى أمريكا بعد مشادة مع إسرائيليين

أُعيد موظف في الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة من إسرائيل بعد "مواجهة جسدية" أدت إلى اعتقاله من قبل الشرطة الإسرائيلية، وفق ما صرح به موقع "دا هيل".

وقال متحدث بإسم الخدمة السرية إن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت الموظف قبل أيام من وصول الرئيس الأمريكي جو بايدن إلى إسرائيل، يوم الأربعاء، ثم استجوبته قبل أن تفرج عنه دون توجيه أي تهم إليه.

وأوضح المتحدث أنه "وفقًا لبروتوكول الوكالة، تم تعليق وصوله إلى أنظمة ومنشآت الخدمة السرية لحين إجراء مزيد من التحقيقات".

بدورها، أفادت وسائل إعلامية أن الحادث وقع في وقت متأخر من يوم الإثنين عندما خرج الموظف مع زملائه لتناول وجبة العشاء وكانوا عائدين إلى فندقهم. وقال شخص مطلع على الواقعة إن امرأة زعمت أنها تعرضت لاعتداء جسدي في حادث وقع في الشارع وتم استدعاء الشرطة المحلية.

وتابع المصدر قائلا إن الحادث لم يتضمن أي مزاعم بالاعتداء الجنسي ولا يُعرف ما إذا كان الكحول أحد الأسباب.

ويتزامن هذا الحادث بعد أشهر فقط من إعادة اثنين من موظفي الخدمة السرية إلى الولايات المتحدة حيث تم وضعهما في إجازة إدارية بعد أن زُعم تورطهما في حادث خارج الخدمة، خلال رحلة الرئيس الأمريكي إلى كوريا الجنوبية في مايو/أيار.

وقد صرحت شرطة كوريا الجنوبية لشبكة "إن بي سي نيوز" آنذاك أن أحد أفراد وحدة الأمن التابعة لبايدن "شارك في أعمال عنف" ضد رجل محلي بالقرب من فندق "غراند حياة سيول"، حيث كان من المقرر أن يبقى الرئيس خلال رحلته الرئاسية الأولى إلى آسيا.