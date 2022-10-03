تقع أذربيجان على مفترق طرق أوروبا الشرقية وغرب آسيا، وهي خليط من الثقافات والتقاليد نظرا لموقعها الجغرافي القريب من إيران وتركيا وجورجيا وروسيا، ووهو عامل ساهم في إثراء التنوع الثقافي بالبلاد.

أعلنت أذربيجان، التي كانت ذات يوم جزءًا من الاتحاد السوفيتي، استقلالها في عام 1991. وهي واحدة من الدول العلمانية الوحيدة في المنطقة التي تضم مجتمعات مسلمة ومسيحية ويهودية مزدهرة داخل حدودها.

هذا الخليط من الثقافات والأديان المختلفة يجعل من بلد وجهة غنية ومثيرة للاهتمام. يزخر البلد بالعديد من المعالم الأثرية القديمة وحتى المعالم الطبيعية من غابات جبلية و شلالات وبراكين طينية.

التراث الثقافي الغزير لأذربيجان ليس هو العامل الوحيد الذي يجعل من هذا البلد القوقازي وجهة مرغوبة فهناك الكثير من الخيارات سواء كنت تبحث عن مكان لقضاء عطلة صيفية أو حتى التزلج على الثلج في الشتاء.

ازدهرت السياحة في البلاد منذ دخول نظام التأشيرة الإلكترونية حيز التنفيذ عام عام 2017، ويمكن العثور على مجموعة واسعة من أماكن الإقامة، من النزل إلى الفنادق الراقية.

إذا قمت بزيارة البلد في فصل الربيع، فتأكد من زيارته خلال فترة مهرجان عيد رأس السنة الجديدة المحلية في "نوفروز" للتعرف الثقافة الأذربيجانية التقليدية.

وإذا كنت تتوق لقضاء عطلة تزلج شتوية، فاستكشف المنتجعات الجبلية في "شاهداغ" و"توفانداغ" حين تكتسي حلة بيضاء بين شهري ديسمبر ومارس.

كما تقام في أذربيجان الكثير من الأحداث الدولية كسباق الجائزة الكبرى للفورمولا 1 في العاصمة ومهرجان غابالا الدولي للموسيقى.

وفيما يلي نعرض عليك بعض الأماكن المفضلة التي يمكن استكشافها أي وقت من السنة.

ما الذي يمكنك فعله في باكو؟

المدينة القديمة - المعروفة محليًا باسم "إشيريهر" هي أحد مواقع التراث العالمي لليونسكو. وهي محاطة بجدران دفاعية تعود للقرن الثاني عشر وتحتوي على متحف الكتب المصغرة كما أنها موطن أصغر مجلد في العالم، بقياس مليمترين فقط.

للحصول على تجربة ثقافية تأكد من زيارة متحف الفن الحديث حيث يمكنك استكشاف أعمال الفنانين الأذربيجانيين المحليين من القرن الثاني حتى يومنا هذا.

وإذا كنت ترغب في زيارة قلب العاصمة، فأنت بحاجة إلى التوجه إلى البازارات حيث يوجد سوق ياشيل وهو أكبر سوق في المدينة.

المدينة القديمة في باكو -أذربيجان Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

يعد يشيل أين تجد التوابل والعصائر والفواكه الغريبة المكان المثالي للوجبات الخفيفة اللذيذة. وإذا كنت ترغب في تجنب الازدحام يمكنك الوصول مبكرًا والاستمتاع بالروائح العطرية والعروض الملونة.

كما يعد "تيزي بازار" أيضًا خيارًا رائعًا لتجربة كافيار "بيلوغا" عالي القيمة والعسل المحلي والأعشاب. تعد البازارات مكانًا جيدًا لتجربة بعض الأطباق الأذربيجانية الكلاسيكية أيضًا بما في ذلك طبق بلوف، وطبق الأرز بنكهة الزعفران والأعشاب العطرية، وبيتي وهو عبارة عن قطعة لحم ضأن مع الخضار.

الأسواق والبازارات في مدينة باكو تضم العديد من المحلات التي تقدم الوجبات التقليدية الخفيفة Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Ilqar Azimov

الحياة البرية في أذربيجان

إحدى أفضل الطرق لاستكشاف أذربيجان كذلك هي عبر طرقها ومسارات المشي لمسافات طويلة.

إذا لم تكن متأكدًا من أين تبدأ فقد أنشأ مجلس السياحة الأذربيجاني أربعة مسارات عبر البلاد (يمكن الإطلاع عليها عبر هذا الرابط) والتي ستقودك لأكثر الأماكن الخلابة.

وإذا ما كنت في الشمال فتأكد من زيارة "خيناليغ" وهي أعلى قرية في البلاد وأكثرها بعدًا. ويعود تاريخها إلى العصر البرونزي منذ حوالي 4000 عام وهي موطن لشعب الخيناليغ الذين يعيشون أسلوب حياة بدوي تقليدي.

المشي لمسافات طويلة عبر الغابة إلى شلال قرية "سيم" في جبال "تاليش" هي تجربة لا تُنسى Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board

مع المناظر الخلابة والوديان التي تتوسط الطبيعة الخضراء، تعتبر خيناليغ المكان المثالي للزيارة في أشهر الصيف الدافئة.

إما إذا ماكنت في الجنوب فيمكنك التوقف عند قرية "سيم" في قلب جبال "تاليش".

القرية المليئة بالصخور المغطاة بالطحالب والأشجار يبلغ عمرها 1000 عام مما يضفي عليها جوًا ساحرًا.

محاطًة ببساتين اليوسفية يمكنك الاستمتاع برؤية بحر قزوين من بعيد وأنت تتذوق الشاي والمربى والعسل.

كما يمكن أن يرافقك في هذه التجربة مرشدون سياحيون في القرية لأخذك في جولة إلى شلالات "سيم" المجاورة القريبة.

الحدائق الوطنية

لتحقيق أقصى استفادة من إقامتك تأكد من إطلاعك على بعض المتنزهات الوطنية المنتشرة في جميع أنحاء البلاد.

تبلغ حديقة شيرفان الوطنية 55 هكتارًا وهي منطقة مثالية لمشاهدة الطيور حيث يوجد 34 نوعًا من الطيور خلال أشهر الشتاء، ويمكن رؤية أسراب طيور الفلامنغو المهيبة.

حديقة شيرفان الوطنية هي واحدة من أفضل الأماكن في أذربيجان لمراقبة الطيور Copyright © 2021 Azerbaijan Tourism Board - Rustam M

يعتبر المكان ممتازا لزيارة بعض البراكين الطينية الرائعة في أذربيجان أيضًا.

تحتوي الحديقة على ثلاثة براكين تفرز الطين السائل وهو يعتبر علاجا طبيعيا لمحبي الطب التقليدي البديل حيث يمكنك أخذ حمام طيني.

أما إذا ما كنت تفضل الأسماك فتأكد من زيارة مزرعة الأسماك "زاغاتالا تروت فيش" وهو موقع سياحي فريد يقع الشمال الغربي للبلاد وتحيط به غابة مورقة.

يمكنك بجولة في المكان لاكتشاف كيفية تربية سمك السلمون المرقط وتذوق المنتجات الطازجة في مطعم "زاغالاتا فورل" أو إذا كنت صيدا متمرسا فيمكنك حتى اصطياد وجبتك الخاصة بنفسك وتحضيرها بدل استلامها جاهزة في طبق.