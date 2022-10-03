أذربيجان: بندق "أتا بابا".. هوية المطبخ الأذري في منطقة غابالا الساحرة

في حلقة جديدة من "إكسبلور أذربيجان" تأخذكم يورونيوز في رحلة مشي لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة في منطقة غابالا والتعرف على المزارعين والطهاة المحليين الذين يعرفوننا على أطباق بندق "أتا بابا" الشهير أحد أهم المكونات الرئيسية في الأطباق المحلية.

غبالا الساحرة

على بعد 250 كيلومتر من العاصمة باكو وعلى ارتفاع ما يقرب من 1000 متر فوق مستوى سطح البحر تقع غابالا عند سفح جبال القوقاز.

تعد غابالا وجهة شهيرة لمحبي التزلج في فصل الشتاء، كما أنها قبلة للعشاق المشي الطويل والتسلق طيلة العام.

من نهر ديميرا برانتشي يمكن الصعود إلى قرية دورجا عبر مسالك جبلية وتتبع النهر الذي يقود إلى شلالات غابالا الواقعة على ارتفاع 2000 متر تقريبًا فوق مستوى سطح البحر.

مذيعة يورونيز خلال وصولها لشلال غابالا يورونيوز

بندق "أتا بابا"

منطقة غابالا ليست مجرد مناظر طبيعية برية فمن الشائع رؤية حقول أشجار البندق في بلد يعد ثالث أكبر مصدر للبندق في العالم.

وتشتهر تشكيلة بندق أتا بابا المنتجة في منطقة غابالا بخصائصها المميزة، ويقول زارع البندق في منطقة غابالا عمران علي مامادوف ليورونيوز أنه "بالمقارنة مع البندق الموجود في السوق، يبرز صنف أتا بابا الموجودة في غبالا لاحتوائه على نسبة عالية من الزيت وجودته العالية".

حقول البندق في غابالا يورونيوز

ويضيف أن أنواع بندق "أتا بابا" المحلية يتم انتاجها منذ قرون ومن هنا جاء اسم "أتا بابا" الذي يعني "من الأب إلى ابن".

ويعد بندق آتا بابا واحدا من المكونات الأساسية للطعام التقليدي في أذربيجان.

والتقت يورونيوز بالشيف نيجات كريملي من غابالا والذي حضر لنا طبق "لولي" المحلي المصنوع من البندق والعسل والسكر.

ويقدم الطبق مع أسياخ اللحم التقليدية والخضروات المحلية وعدد كبير من المقبلات المصنوعة يدويًا.