كابادوكيا... وجهة استثنائية لاكتشاف عجائب الطبيعة في تركيا

تركيا هي واحدة من أكثر الدول زيارة في العالم، وتجذب السياح من جميع أصقاع الأرض بفضل مواقعها التاريخية والثقافية.

تمر البلاد بوقت عصيب حاليا، بسبب الزلزال المدمر الذي ضرب الجنوب الشرقي، لكنها تحاول ضمان استمرار السياحة، وهو أمر مهم خاصة خلال هذه الفترة، فقطاع السياحة له وزن مهم في اقتصاد البلاد.

بحسب آخر الأرقام التي نشرتها الحكومة التركية، فقد استقبلت البلاد أكثر من 51 مليون سائح عام 2022 بزيادة بلغت 71 بالمائة عن العام الذي قبله.

,في حلقة جديدة من برنامج "إكسبلور" تنقلكم يورونيوز إلى منطقة كبادوكيا التي تقع شرق هضبة الأناضول وتتألف تضاريسها من سهل هضبي يرتفع 1000 متر عن سطح البحر.

شكلت الحمم البركانية والرماد والأمطار والرياح والجليد كابادوكيا على مدى ملايين السنين لتحولها إلى منطقة مليئة بالعجائب.

يمكن لزائر كابادوكيا رؤية الجبال المخروطية التي يصل ارتفاعها إلى 45 مترًا وهي تحظى بشهرة واسعة في جميع أنحاء العالم.

كما يوجد بها متحف غوريم المفتوح الذي يضم رسوما ومنحوتات وجداريات تعود للعهد البيزنطي بالإضافة إلى "الكنيسة المظلمة" التي تم تزيين جدرانها بلوحات جدارية جميلة.

رغم مرور الزمن احتفظت ألوان الجدران ببريقها الأصلي وذلك بفضل التقنية المذهلة المستخدمة في ذلك الوقت كما يخبرنا عاصم شيفتي المرشد السياحي في متحف غوريم "تتمتع هذه الكنيسة بألوان منطقتنا وهي محفوظة جيدًا. كل شيء طبيعي، الألوان والأصباغ الطبيعية والجير".

كما تشتهر كابادوكيا بشكل خاص بجودة نبيذها الأبيض المصنوع من عنب "أمير" الفريد من نوعه في المنطقة. نبيذ كابادوكيا يمتاز بلونه الأصفر الباهت، وتنبعث منه رائحة الزهور والتفاح.

مناطيد كابادوكيا

تعتبر مناطيد الهواء الساخن وركوب الدراجات والمشي لمسافات طويلة من أشهر الأنشطة السياحية في المنطقة.

كما يمكن للسياح ركوب الخيل وهو نشاط يتم ممارسته على مدار العام في كاتباتوكا التابعة لكابادوكيا، والتي يعني اسمها "أرض الخيول الجميلة".

تعتبر الخيول أفضل مرشد في التضاريس الصخرية التي تمتاز بها كابادوكيا، مما يسمح للسياح بزيارة الأماكن التي لا تستطيع الحافلة السياحية أو السيارة الوصول إليها.

نشاط آخر يمكن القيام به في كابادوكيا وهو المدن والأنفاق الموجودة تحت الأرض والتي تعود إلى قرون خلت وتشكلت هذه الأنفاق من الحجر البركاني الناعم.