لماذا تعد مدينة جدة الساحلية وجهة غوص خلابة ومثالية؟

تعد مدينة جدة الساحلية موطنا للعديد من مناطق الغوص الأكثر روعة في العالم.. مناطق جميلة.. طبيعية.. ولم يمسها أحد.. بحسب ما جاء على لسان سماح البيتي مدربة الغوص تحت الماء في المياه المفتوحة من مركز Dive Point أو نقطة الغوص في مدينة جدة في المملكة العربية السعودية.

مركز "نقطة الغوص" هو مركز يقدم أنشطة مختلفة في مجال الغوص من تعليم الغوص إلى الغوص الحر وبرامج الغوص في المياه المفتوحة، وهو مجهز تجهيزا كاملا مع وجود عشرات المحترفين في عالم الغوص الترفيهي والتقني.

تمتد هذه المنطقة لحوالي 1800 كم، على طول ساحل البحر الأحمر.. وفي لقاء خاص مع يورونيوز تقول سماح "نعم بالفعل لدينا ظروف غوص مذهلة.. وحياة بحرية جميلة.. زوروها زيارتها وشاهدوا ذلك بأنفسكم".

وتعتبر الشعاب المرجانية موطنا طبيعيا لملايين الكائنات والحيوانات البحرية مع وجود 1200 نوع من الأسماك و 300 نوع مختلف من المرجان، وحوالي 20٪ من الأسماك الفريدة والنادرة في البحر الأحمر، مثل أسماك المارلين الأسرع في العالم.

وتوضح مدربة الغطس الشابة، أن عشاق الغوص يحظون أيضا بفرصة مشاهدة أسماك الأسد، البراكودة، سمك الراي، السلاحف، الأخطبوط والحبار والكثير من المخلوقات إضافة إلى فرصة استكشاف المياه الزرقاء الصافية والفيروزية العميقة.

الهدوء والشعور المفعم بالسكينة هما من بين أولى الأشياء التي تشعر بها عندما تبدأ هذه المغامرة من تحت الماء.

وفي حلقة جديدة من برنامج "أدفانتشرز Adventures" على "يورونيوز"، نستكشف حطام إحدى السفن العديدة الغارقة قبالة الساحل، ومنها سفينة الدجاج كما كان يطلق عليها، وهي سفينة غرقت عام 1976 وكانت محملة بشحنة من الدجاج المجمد ومن هنا جاءت تسميتها.

تقع الآن على بعد حوالي 20 مترا تحت الماء وتحيط بها مخلوقات بحرية غريبة وهي واحدة من أهم مناطق الغوص في جدة.

ويشكل البحر الأحمر في جدة نقطة جذب للزوار من مختلف أنحاء العالم بفضل ظروف الغوص المثالية التي يتمتع بها على مدار السن. ولا يقتصر الأمر على الحياة البحرية التي يمكنك اكتشافها في أعماق البحر بل على ثبات درجات حرارة المياه نسبيا بين سطح الماء وأعماق البحر بين 25 و 35 درجة مئوية، إضافة إلى أسعار الغوص والتي تتراوح بين 80-130 يورو.

ماذا تنتظر؟ تعال وخذ زمام المبادرة وقم بزيارة واحدة من أجمل مناطق الغوص في العالم.