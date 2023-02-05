مطار حمد الدولي يسعى لتجاوز عدد المسافرين القياسي الذي تم تسجيله العام الماضي

يسعى مطار حمد الدولي في قطر هذه السنة إلى تجاوز عدد المسافرين القياسي البالغ نحو 40 مليون مسافر، الذي تم تسجيله في عام 2019، بحسب ما أعلن رئيس جهاز "قطر للسياحة" هذا الأحد.

واستقبل مطار حمد الدولي 39.5 مليون مسافر في العام 2019 قبل جائحة كورونا. وأعلن المطار الأسبوع الماضي أنه استقبل خلال العام 2022 أكثر من 35.7 مليون مسافر. واستضافت قطر بطولة كأس العالم 2022 في تشرين الثاني/نوفمبر وكانون الأول/ديسمبر.

وقال أكبر الباكر رئيس "قطر للسياحة"، والرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية إن القيود المفروضة على الطاقة الاستيعابية في المطار أثرت على الأرقام العام الماضي.

وقال الباكر للصحفيين على هامش الإعلان عن معرض للمجوهرات، والساعات: "لو لم يكن لدينا نقص في الاستيعاب لكنا تجاوزنا أرقام العام 2019". وأكد الباكر "لست راضيا بـ 39.5 مليون مسافر". وأضاف "نأمل هذا العام أن نقوم بتسجيل رقم قياسي في عدد المسافرين الذين سيمرون عبر (مطار) حمد".

وتابع الباكر: "يجب أن نضع بالاعتبار أنه لا يوجد فيفا (كأس العالم)، ولهذا فإن تجاوز هذا الرقم القياسي سيكون حقا إنجازا كبيرا، ويمثل ضغطا كبيرا على قطر للسياحة لجذب الناس".

وأنفقت الدولة الخليجية الثرية المليارات على أمل رفع الطاقة الاستيعابية لمطار حمد الدولي الذي افتتح في عام 2014، إلى أكثر من 70 مليون مسافر سنويًا.