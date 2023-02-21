ما هي قواعد السفر الجديدة في المطارات الإسبانية؟

سيتمكن المسافرون المنطلقون من المطارات الإسبانية في رحلات خارجية أو داخلية من حمل أكثر من 100 مل من السوائل في حقائب اليد عند السفر، اعتباراً من عام 2024.

ووفق القواعد الجديدة، يمكن للمسافر حمل زجاجة نبيذ أو قارورة من زيت الزيتون أو أي سوائل أخرى في حقيبة اليد، شرط ألا تزيد سعتها عن 100 ملم. وسيتمكن المسافرون أيضاً من ترك أجهزتهم الإلكترونية في أمتعتهم خلال التفتيش الأمني في المطارات.

لماذا التغيير في القواعد؟

تم حظر السوائل في حقائب اليد منذ عام 2006 بعد إفشال عملية إرهابية على متن رحلة جوية كانت متجهة من لندن إلى مدريد. وقالت الشرطة آنذاك إنه تم وضع عبوات ناسفة في زجاجات للمشروبات الغازية.

كما يمكن إخفاء أسلحة أو مواد متفجرة داخل الأجهزة الإلكترونية.

وسمح التقدم التكنولوجي بتسهيل هذه القوانين. حالياً، تقوم الماسحات الضوئية ثلاثية الأبعاد والتي تعتمد على تقنية الأشعة السينية بتفحص والتعرف على المواد المتفجرة دون الحاجة إلى إزالة السوائل من الحقيبة.

وتستخدم المطارات الأمريكية في الولايات المتحدة هذه التقنية التي تختصر الكثير من الوقت للمسافرين.