إسبانيا: تعرف على أسرار صناعة أجود أنواع زيت الزيتون في العالم

إسبانيا هي أكبر منتج ومصدر لزيت الزيتون في العالم وهناك ما يقرب من 260 نوعًا محليًا من الزيتون المزروع في جميع أنحاء إسبانيا، بعضها يوجه للاستهلاك العادي ويطلق عليه "زيتون المائدة" وبعضها الآخر يخصص لإنتاج "زيت زيتون البكر الممتاز".

وفي حلقة جديدة من "هير وي غرو" يزور فريق البرنامج منطقتين إسبانيتين شهيرتين بزراعة الزيتون وإنتاج زيته.

المنطقة الأولى وهي إشبيلة نقف على كيفية حصاد الزيتون المخصص للاستهلاك العادي. حيث يزرع العديد من المنتجين صنف مانزانيلا الشهير.

يعد هذا الصنف زيتونا مُرا وقليل السكر، لذا يجب معالجته قبل تناوله. تشمل طرق المعالجة التقليدية التخليل أو وضعه في محلول ملحي أو تجفيفه عن طريق وضعه في الملح.

وبعض أفضل أصناف زيتون المائدة الأخرى تشمل زيتون مانزانيلا، الذي يتميز بحجمه المتوسط المستدير، وزيتون غوردال الكبير إلى حد ما وهو منخفض الدهون.

زيت الزيتون الإسباني يعد أحد أجود الأنواع في العالم يورونيوز

ومن أجل التعرف على الأصناف الأخرى المخصصة للاستخدام المزدوج (زيتون المائدة وزيت الزيتون) زارت يورونيوز منتجي زيت الزيتون في الأندلس.

ويعد صنف بيكوال هو الأفضل لإنتاج زيت الزيتون، إلى جانب زيتون كورنيكابرا الذي يزرع في وسط إسبانيا.

يعد قطف الزيتون عملية حساسة ومهمة خلال عملية انتاج الزيتون إذ يشدد المزارعون على أهمية حصاد الزيتون من الشجرة مباشرة بدل جمع الزيتون المتساقط على الأرض الذي يستبعد من عملية عصر وإنتاج الزيت.

على مدى العقود الأخيرة، طورت صناعة الزيتون في إسبانيا أساليب وتقنيات إنتاج زيوت زيتون ترتكز على التكنولوجيا المبتكرة وهو ما أدى إلى رفع معايير الجودة عاليا.