الاتحاد الدولي للنقل الجوي يتوقع 4,35 مليارات راكب في 2023

بقلم: يورونيوز

تتوقع شركات الطيران نقل 4,35 مليارات راكب حول العالم هذه السنة، وهو عدد قريب من ذاك القياسي المسجّل في 2019 قبل انتشار كوفيد والبالغ 4,54 مليارات، وفق ما أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا).

أفاد اتحاد "إياتا" أثناء انعقاد جمعيته العامة في اسطنبول أن هذا التعافي في حركة النقل الجوي، الذي يأتي خصوصا بفضل إعادة الصين فتح حدودها، سيدر أرباحا على شركات الطيران، إذ يتوقع أن يصل صافي أرباحها إلى 9,8 مليارات دولار هذا العام، أي ما يعادل ضعف توقعات "إياتا" السابقة، علما بأنها خفضت تقديراتها لخسائر العام 2022 بنسبة 50% إلى 3,6 مليارات دولار.

وتوقعت "إياتا" أن يبلغ رقم الاعمال الاجمالي لشركات الطيران 803 مليارات دولار، بعدما بلغ 838 مليارا العام 2019، علما بأن توقعاتها السابقة في كانون الاول/ديسمبر كانت أدنى من ذلك (779 مليارا).

ورغم أن الهوامش العملانية لصناعة الطيران تبقى ضعيفة هذا العام، ولا تتجاوز 1,2% بحسب الاتحاد الدولي، فإن هذه الارباح، الأولى منذ بدء انتشار الوباء، تشكل تحسنا لافتا مقارنة ب42 مليار دولار من الخسائر سجلت في 2021 بعد خسائر قياسية بلغت 137,7 مليارا في 2020.

لكن الاتحاد نبه إلى أن الأرباح هذا العام لن تشمل كل المناطق الجغرافية. فشركات الملاحة الجوية في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط ستحقق أرباحا ملحوظة، قدرت على التوالي ب11,5 مليار دولار و5,1 مليارات ومليارين، في حين أن نظيراتها في مناطق آسيا المحيط الهادىء وأميركا اللاتينية وإفريقيا ستسجل خسائر، تبلغ على التوالي 6,9 مليارات دولار و1,4 مليار و500 مليون.

وقال المدير العام للاتحاد الدولي للنقل الجوي ويلي والش: "إن الأداء المالي لشركات الطيران هو أفضل من المتوقع"، عازيا "هذه الربحية القوية إلى تطورات إيجابية عدة منها: قيام الصين برفع القيود المرتبطة بكوفيد-19 في شكل مبكر، وبقاء عائدات الشحن أعلى مما كانت عليه في المرحلة التي سبقت الوباء، رغم أن ذلك لا ينطبق على الأحجام، وتراجع أسعار وقود الطائرات خلال النصف الأول من هذا العام".