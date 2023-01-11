الصين وروسيا تستعدان لاستئناف السفر بينهما

صرح تشانغ هان هوي السفير الصيني لدى روسيا، لوكالة تاس الروسية الرسمية للأنباء، في تصريحات نُشرت يوم الأربعاء، أن روسيا والصين مستعدتان لاستئناف السفر المتبادل في أقرب وقت ممكن وتعميق تعاونهما الاستراتيجي.

ونقلت الوكالة عن السفير قوله "في ظل الظروف التاريخية الجديدة، نحن مستعدون مع أصدقائنا الروس لمواصلة تعميق التعاون الاستراتيجي الشامل واستعادة السفر المتبادل للمواطنين في أسرع وقت ممكن".

وألغت الصين الحجر الصحي الإلزامي للوافدين، وسمحت باستئناف السفر عبر حدودها مع هونج كونج منذ يوم الأحد وأزالت آخر القيود الرئيسية بموجب سياسة صفر كوفيد التي تخلت عنها على نحو مفاجئ في أوائل ديسمبر كانون الأول بعد احتجاجات غير مسبوقة على قيود مكافحة الجائحة.

ونقلت تاس عن السفير قوله "نحن على ثقة تامة من أن التعاون الصيني الروسي سيشهد تطورا كبيرا جديدا، وأن هدف رفع التجارة الثنائية إلى 200 مليار دولار، الذي حدده رئيسا البلدين، سيتحقق قبل الموعد المحدد".