سيارة تصدم حشداً وتصيب ستة أشخاص في سويسرا

بقلم: يورونيوز

أصيب خمسة أطفال وامرأة بجروح في حادث اصطدام سيارة بحشد خلال مهرجان للرماية في سويسرا، وفق ما ذكرت الشرطة.

وقادت امرأة كانت تسعى للحصول على مساعدة لطفل مصاب، سيارتها إلى الساحة في منيير في كانتون فريبورغ في غرب سويسرا الأحد حيث أقيم مهرجان الرماية.

واصطدمت السيارة بمجموعة من الأشخاص، ما أدى إلى إصابة امرأة وخمسة أطفال بجروح، وفق ما ذكرت شرطة فريبورغ.

ونقلت عدة سيارات إسعاف المصابين إلى المستشفيات المحيطة بعد الحادث الذي وقع بعيد الساعة 15,30 (13,30 ت غ).

وقالت الشرطة "تشير المعلومات الأولية إلى أن السائقة دخلت ساحة المهرجان أثناء نقلها طفلاً كان مصاباً في نشاط خاص".

وتابعت "لسبب سيحدده التحقيق، اصطدمت بدون عمد بأشخاص في الساحة وأصابتهم قبل أن تتوقف".

وتم اصطحاب السائقة التي لم تتعرض لأي إصابات إلى مركز للشرطة ليتم استجوابها.