أي أيام الأسبوع أفضل وأيها أغلى لشراء تذاكر طيران لقضاء العطلة الصيفية؟

بقلم: يورونيوز

بالنسبة للرحلات الدولية، فإن الحجز قبل ستة أشهر على الأقل يسمح بتوفير حوالى 10 في المائة مقارنة مع أولئك الذين حجزوا قبل شهرين من موعد الرحلة.

بالتزامن مع موسم السفر الصيفي، ربما يُفكر البعض بشكل متأخر في حجز رحلات طيران لقضاء العطلة، في حين أن فصل الصيف يكون عادةً أكثر تكلفة بالنسبة للسفر، لكن بإمكانك توفير بعض المال من خلال تجنب شراء الرحلات الجوية في اليوم الخطأ من الأسبوع. هناك سبع نقاط يجب اتباعها عند التخطيط للسفر.

هناك بعض القصص القديمة بخصوص السفر وأفضل يوم للبحث عن "صفقات" رحلات الطيران، ولكن ربما يجهل كثيرون أن هناك أيامًا قد تكون فيها الرحلات الجوية أكثر تكلفة. من خلال بيانات "غوغل فلايت" و"إكسبيديا" هناك بالفعل أيام "أسوأ" من غيرها بخصوص شراء التذاكر.

الأحد ... أفضل يوم لشراء تذاكر الطيران

قامت شركة "إكسبيديا" بتحليل ملايين الرحلات الجوية وبيانات السفر ووجدت أن حجز رحلة يوم الأحد يمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 15 في المائة من إجمالي تكلفة السفر. وأظهرت البيانات أن الحجز يوم الأحد يوفر 5 في المائة مقارنة بالحجز يوم الجمعة على الرحلات الداخلية و15 في المائة على الرحلات الدولية.

قد يؤدي انتظار الحجز إلى توفير بعض المدخرات، ولكن من الأفضل الإعتماد على نظام محاكاة بحث مثل "غوغل فلايت" أو "كاياك" أو "هوبر" أو أية خدمة سفر أخرى ووضع تنبيه لتتبع الأسعار حسب التواريخ ... هذا يضمن أنك تتلقى رسالة إذا ارتفع السعر أو انخفض، فإذا انخفض ... يمكنك حجز تذكرة بسرعة لتأمين سعر منخفض.

مسافرون David Zalubowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

لا توجد ضمانات بأنك ستحصل على سعر أقل عند الحجز يوم الأحد مقارنة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع، لأن أسعار التذاكر أكثر مرونة وقد تتغير كل ساعة، وبالتالي فإن أفضل رهان هو البدء في البحث مبكرًا للعثور على صفقات أفضل، بغض النظر عن يوم الأسبوع.

لا تشتري التذاكر يوم الجمعة

يمكن العثور على رحلات أقل ثمنا عند الحجز في عطلة نهاية الأسبوع، ولكن "التسوق" لحجز رحلات جوية يوم الجمعة ربما يُكلفك المزيد ... وقد تدفع سعرا أغلى بـ 5 إلى 15 في المائة حسب الرحلة.

كثيرا ما يستغل البعض الجمعة للقيام بحجوزات السفر في اللحظة الأخيرة لعطلة نهاية الأسبوع القادمة. ويحجز المسافرون من رجال الأعمال رحلاتهم الجوية للأسبوع المقبل أيضًا. قد تكون هذه الزيادة في الطلب سببا في زيادة أسعار تذاكر الطيران.

إذا كنت ستحجز تذكرة طيران يوم الجمعة، حاول تجنب الحجز ما لم تكن رحلاتك على بعد أيام على الأقل حيث تُظهر دراسة "إكسبيديا" أن سعر الرحلات المحجوزة يكون أقل نسبيا إذا تمّ الحجز قبل شهر على الأقل.

طرق لتوفير أموال على تذاكر الطيران

في حين أن حجز الرحلات يوم الأحد يمكن أن يكون وسيلة سهلة لتوفير بضعة دولارات، إلا أن هناك بعض الطرق الأخرى لتوفير المزيد من الأموال عند شراء تذكرة الطيران التالية:

يإذا اخترت السفر يوم الأربعاء وفقًا لدراسة "إكسبيديا"، عوض المغادرة يوم الأحد أو الاثنين فيمكنك أن توفر لك ما يصل إلى 15 في المائة من سعر التذكرة على الرحلات الداخلية وما يصل إلى 10 في المائة على الرحلات الدولية.

الحجز قبل موعد الرحلة من الأمور الجيدة، بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة، فالحجز قبل شهر واحد على الأقل (الرحلات الداخلية) قد يوفر الكثير في أسعار تذاكر الطيران. وفقًا للدراسة، فإن "الوقت المناسب" لحجز الرحلات الداخلية يتراوح بين 28 و35 يومًا ... وسيكلفك الحجز ما بين ثلاثة أشهر ونصف و ستة أشهر قبل الرحلة مبلغا أكبر.

مطار David Zalubowski/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

بالنسبة للرحلات الدولية، فإن الحجز قبل ستة أشهر على الأقل يسمح بتوفير حوالى 10 في المائة مقارنة مع أولئك الذين حجزوا قبل شهرين من موعد الرحلة.

تجنب تواريخ الذروة

السفر خلال "أوقات الذروة" أو حجز إجازة صيفية في حدائق ديزني أو قضاء إجازة شتوية بهاواي قد يكلفك أكثر. لذا فإن السفر "خارج أوقات الذروة" نحو وجهتك، سيسمح لك بتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران... وكثيرا ما تحدّد شركات الطيران مواعيد للسفر "خارج أوقات الذروة" نحو وجهات معينة.

المرونة في المواعيد

إذا كنت تستطيع التحلي بالمرونة مع تواريخ السفر الخاصة بك، فستتمكن من توفير الكثير على تذاكر الطيران. ستتيح لك نظرة بسيطة على "غوغل فلايت" عرض تقويم أسعار تذاكر الطيران، ويمكنك أن ترى بسرعة أن المغادرة قبل أيام قليلة أو الوصول بعد بضعة أيام قد يوفر لك ولعائلتك أموالاً طائلة ... إذا كنت مرنًا ... فستكون لديك أفضل فرصة لتذاكر طيران أقل سعرا.

استخدم تنبيه السفر

تتيح لك تطبيقات مثل "غوغل فلايت"، "إكسبيديا"، "هوبر" و"كاياك" تعيين تنبيهات السفر لتواريخ ووجهات سفرك، مما يتيح لك تتبع أسعار تذاكر الطيران لرحلتك. يمكن أن تقوم هذه التطبيقات بتنبيهك عندما إصدار فرصة لصفقة سفر صاخبة، مما يتيح لك حجز رحلة أرخص وبسرعة.

استغل النقاط والأميال ...

إذا كنت ترغب في تجنب معظم تكاليف السفر بالطائرة تمامًا، ففكر في استخدام أميال الطيران أو نقاط بطاقة الائتمان أو بطاقات "الوفاءط لحجز الرحلات الجوية.

تقدم العديد من بطاقات الائتمان مكافآت تسجيل سخية يمكن أن توفر لك عشرات الآلاف من أميال أو نقاط شركات الطيران التي يمكن استخدامها لحجز الرحلات الجوية. يمكن أن يوفر لك هذا مئات أو حتى آلاف الدولارات، ولكنك ستحتاج إلى معرفة كيفية العمل بتلك النقاط للحصول عن طريقها على أفضل قيمة للتذاكر.

مطار Tony Gutierrez/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

قد يُكلفك الحجز يوم الجمعة أكثر، ويمكن أن يوفر لك الحجز يوم الأحد ما يصل إلى 15 في المائة على تذاكر الطيران الخاصة بك. ولكن هناك الكثير من الطرق لتوفير المزيد على تذاكر الطيران بدلاً من مجرد الانتظار إلى غاية الأحد لحجز رحلاتك.

من الناحية المادية، قد تكون الأسعار أقل عندما تتجنب حجز الرحلات يوم الجمعة، ولكن الأمر غير مضمون في جميع الحالات ولكن يبقى أفضل رهان بالنسبة لك على الرحلات الجوية الأقل تكلفة هو تجنب الحجز في اللحظة الأخيرة مع استخدام تنبيهات السفر، وكذا التنقل في منتصف الأسبوع للحصول على أفضل الأسعار.