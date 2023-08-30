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وزير النقل الفرنسي يدعو لوقف بيع تذاكر الطيران الرخيصة للحفاظ على البيئة

وزير النقل الفرنسي كليمان بون
وزير النقل الفرنسي كليمان بون Copyright Jean-Francois BADIAS/Copyright 2022 The AP. All rights reserved.
بقلم:  يورونيوز
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اقترح وزير النقل الفرنسي كليمان بون "وضع حد أدنى لأسعار تذاكر الطيران" في أوروبا من أجل "محاربة الإغراق الاجتماعي والبيئي"، وذلك في مقابلة مع صحيفة لوبسرفاتور نشرت الأربعاء.

وقال الوزير إنه سيعرض هذا الاقتراح على نظرائه في الاتحاد الأوروبي "في الأيام المقبلة".

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وأضاف أنّ "بيع تذكرة الطائرة بعشرة يورو، في فترة التحول البيئي، لم يعد هذا ممكناً! وهذا لا يعكس السعر بالنسبة لكوكب الأرض"، في إشارة إلى سياسات التسعير لدى شركات الطيران المنخفضة التكلفة.

وأكّد الوزير أنّ هذه الأسعار لا تغطّي التكلفة الحقيقية لكلّ راكب يسافر بالطائرة التي تطلق غازات دفيئة أكثر بكثير من القطار.

Salvatore Di Nolfi/AP
طائرات تابعة لخطوط "إيزي جت"Salvatore Di Nolfi/AP

وقال الوزير "أؤيد تمامًا فرض ضرائب على الأنشطة الملوثة من أجل الاستثمار في هذا التحوّل البيئي"، في حين تعتزم الحكومة الفرنسية زيادة ما يسمّى بضريبة "التضامن" المطبّقة على جميع الرحلات الجوية المغادرة من فرنسا من أجل تمويل الاستثمارات في السكك الحديدية.

ويُتوقع أن تُدرج ضرائب إضافية على شركات الطرق السريعة وتذاكر الطيران في ميزانية فرنسا لعام 2024.

المصادر الإضافية • أ ف ب

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