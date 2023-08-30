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شاهد: وكأنها لعبة فيديو.. جندي أوكراني يدمر مركبة عسكرية روسية بمُسيّرة

جندي من حرس الحدود الأوكراني يتحكم عن بعد بمُسيّرة
جندي من حرس الحدود الأوكراني يتحكم عن بعد بمُسيّرة Copyright State Border Service of Ukraine
بقلم:  يورونيوز
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تظهر اللقطات التي نشرها حرس الحدود الأوكراني ما يقول أنها شاحنة عسكرية روسية لحظة تدميرها بمسيرة أوكرانية يتم التحكم فيها عن بعد.

قال حرس الحدود الأوكراني إنه دمر شاحنة عسكرية روسية بالقرب من خاركيف يوم الأربعاء، ونشر لقطات فيديو يقول إنه لحظة تدمير الشاحنة الروسية بواسطة مسيرة.

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وحسب بيان حرس الحدود، تم التعرف على الشاحنة وهي متجهة إلى موضع تمركز القوات الروسية، فاستـُهدفت بمسيرة FPV، أو "مسيرة الشخص الأول"، يتم التحكم بها عن بعد، وتحمل في مقدمتها كاميرا تظهر مسار المسيرة للشخص الذي يتحكم بها.

وحسب البيان، تمكنت المسيرة من الطيران حتى الشاحنة وإلقاء عبوة ناسفة فيها وتدميرها.

المصادر الإضافية • ZZVNRP

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