في حلقة اكتشف أذربيجان هذه، نكتشف أسرار العسل الجبلي القوقازي وتقاليد تربية النحل البري المعروفة باسم "تكني".

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تقع جبال وسهول القوقاز الكبرى في شمال غرب أذربيجان، على امتداد طريق الحرير القديم حيث تلتقي أوروبا بآسيا.

ليكيت قرية صغيرة تقع عند سفح الجبال. يُنتج السكان المحليون فيها العسل الجبلي القوقازي، منذ عدة قرون.

توجهت سينزيا ريزي إلى المنطقة لاكتشاف أسرارها، وكيف يستمر المنتجون باستخدام تقاليد تربية النحل البري المتوارثة، المعروفة باسم "تكني".

وتوصلت ريزي في جولتها إلى أنّه باستخدام جذوع الأشجار المجوفة المنحوتة من الأشجار الناعمة، تُحاكي خلايا تكني الموطن الطبيعي للنحل الذي يعيش في الأشجار. إن غياب التدخل البشري هو ما يميز هذا الأسلوب عن تربية النحل التقليدية.

مع ذلك، وفي القرن التاسع عشر، حلت الخلايا الهيكلية محل تقاليد خلايا تكني في أذربيجان بشكل متزايد، ولم يتبقى سوى عدد قليل فقط من المنتجين يستخدمونها لنحلهم.

يوجد خارج قرية ليكيت مباشرةً مسارات مشي عديدة لمسافات طويلة تمتد إلى عمق الغابة.

نأخذك إلى هناك لتكتشف مناظر طبيعية ساحرة، مثل شلال ماميرلي المغطى باللون الأخضر الرائع بسبب الطحالب نتيجة لتدفق المياه بين الصخور لمئات السنين.