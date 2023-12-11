بعد 20 عاماً من العمل.. إسبانيا تفتتح سكك قطارات فائقة السرعة كلفت 4 مليارات يورو

بقلم: يورونيوز

افتتحت إسبانيا طرقا للقطارات فائقة السرعة في شمال غرب البلاد بعدما استغرق إنشائها 20 عاماً.

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وستبدأ رحلات القطارات السريعة في السفر عبر نفق باخاريس الذي تكلف أربعة مليارات يورو ويربط أقاليم أستورياس وليون كما يقلص زمن الوصول إلى العاصمة مدريد بأكثر من ساعة.

ويبلغ طول النفق حوالي 25 كيلومتراً وهو ضمن أطول سبعة أنفاق مماثلة في أوروبا وتتوقع الحكومة الإسبانية أن يبلغ مقدار مبيعات تذاكر القطارات المارة به 1,25 مليون يورو خلال العالم الأول من تشغيله.

كذلك يتوقع أن يساعد النفق على تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة نظراً لتقليصه ساعات السفر، بالإضافة إلى توفيره اختياراً ممتعاً محل السفر بالطائرات.

الطريق الجديد The Ministry of Transport, Mobility and Urban Agenda (MITMA)

ومن المرجح أن يجذب المشروع المزيد من السائحين إلى إقليم أستورياس الذي يشتهر ببحيراته وجباله وشواطئه المتنوعة.

وتمتلك إسبانيا أكبر شبكة سكك حديدية عالية السرعة في أوروبا بطرق تمتد لأكثر من 4000 كيلومتر وتأتي في المرتبة الثانية عالمياً بعد الصين.

ومن المقرر إنشاء خطوط إضافية في أماكن تشمل كانتابريا وإقليم الباسك وإكستريمادورا ونافارا، إلى جانب احتمال إحياء الخط الذي يربط بين مدريد والعاصمو البرتغالية لشبونة.