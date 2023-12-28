خط قطار فائق السرعة جديد يربط وارسو بأهم المدن البولندية

بقلم: يورونيوز

أعلنت بولندا عن خطط لبناء خط سكك حديدية جديد فائق السرعة يربط بين بعض مدنها الكبرى. وسيشهد المخطط الطموح أيضًا بناء "مطار ضخم".

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ويتضمن المخطط الطموح أيضًا بناء "مطار ضخم" يقع بين العاصمة وارسو ومدينة لودز ليكون بمثابة مركز عبور مركزي. ووصف الرئيس البولندي أندريه دودا المشروع بأنه "أحد أهم المشاريع التي تنفذها بولندا في القرن الحادي والعشرين".

خط سكك حديدية جديد فائق السرعة

من المقرر أن يربط طريق السكك الحديدية عالي السرعة الجديد الذي يبلغ طوله 140 كيلومترًا بعضًا من أكثر المدن جاذبية في بولندا. سيربط الخط وارسو بمدينتي لودز وفروتسواف.

كانت لودز مركزًا سابقًا لتصنيع المنسوجات، وهي الآن موطن للمتحف المركزي للمنسوجات ومركز مانوفاكتورا للفنون والثقافة داخل مصنع تم ترميمه.

في فروتسواف، يمكن للزوار التجول في شوارع المنازل الأنيقة ذات الألوان الفاتحة والاستمتاع بمبنى البلدية القوطي الشائك.

كانت المدينة عاصمة الثقافة الأوروبية في عام 2016، وكثيراً ما يتم التصويت عليها كواحدة من أكثر الأماكن الملائمة للعيش في العالم.

مشروع بناء "مطار ضخم" جديد

يعد طريق السكك الحديدية جزءًا من مشروع Solidarity Transport Hub (CPK) الأوسع، والذي سيشهد بناء مطار بين وارسو ولودز.

وتخطط الحكومة البولندية لجعل مركز النقل "أحد أكبر المراكز في أوروبا". ومع ذلك، فقد تلقى المشروع انتقادات. تم تصميمها قبل الوباء، وقد انتقدها الرئيس التنفيذي لشركة Ryanair ميشال أوليري ووصفها بأنها “غير مفهومة”.

وقال أوليري لصحيفة رزيكزبوسبوليتا البولندية اليومية: "أستطيع أن أقول بصراحة أنني لا أفهم هذا الاستثمار".

“على الرغم من أن دافعي الضرائب أنفقوا المليارات على هذا المشروع الذي لا معنى له، إلا أنه لا يزال من الممكن التخلي عنه وعدم المضي قدمًا.

"هذا المطار غير ضروري. لقد تم التخطيط لها في المكان الخطأ وفي الوقت الخطأ. فقط السياسيون الأغبياء هم من يستطيعون أن يقرروا القيام بشيء كهذا”.

يوجد في وارسو مطاران بالفعل، لكن الحكومة البولندية ترى أن المركز الجديد لا يزال "ذو معنى اقتصادي" بالنظر إلى الارتفاع الكبير في عدد المسافرين بعد الوباء.