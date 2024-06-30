تجربة فريدة من نوعها.. تعرّف على القطار الألماني المعلّق في الهواء

بقلم: Catherine Lofthouse

يعد السفر بالقطار، أحد أبرز العلامات الفارقة لمحبي التنقل، حيث يمكن مشاهدة الطبيعة الخلابة والقيام بسياحة بين البلدان بوقت قصير، عبر الاستمتاع بالأماكن التي يمر بها هذا القطار.

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وكانت تجربة القطارات بين الدول الأوروبية، وتحديدًا بين هولندا والنمسا وسويسرا وألمانيا وبلجيكا وفرنسا، متميزة للعائلات والأفراد.

ولكن في فوبرتال، شرق دوسلدورف في ألمانيا، بدت رحلة القطار أكثر حماسة.

سكة قطار فوبرتال المعلقة الفريدة

في هذا المدينة الألمانية، سنجد قطار Schwebebahn، وهو خط سكة حديد معلق فريد من نوعه حيث يتم نقل العربات المعلقة من مسار مركزي على طول الطريق الذي يبلغ طوله 13 كيلومترًا، وبارتفاع 12 مترًا.

وهناك أيضًا نافذة بانورامية في الجزء الخلفي من القطار لإعطائك لمحة عن المدينة في الأسفل والممر المائي.

The suspension monorail has become part of Wuppertal's identity. Canva

على عكس الكثير من أنظمة النقل في المدن، مثل مترو أنفاق لندن، فإن هذا النظام أفضل نظرًا لأنه فوق الأرض ويمكن للركاب الاستمتاع بالمناظر الخلابة.

بدأت رحلة Schwebebahn فعليًا قبل 200 عام عندما صمم الإنجليزي هنري روبنسون بالمر نظامًا باستخدام حاويات نقل معلقة تجرها الخيول، والتي تمت تجربتها في إلبرفيلد بألمانيا بعد ذلك بعامين.

Riding the Schwebebahn is a perfect rainy day activity. Catherine Lofthouse

استغرق الأمر 80 عامًا أخرى قبل أن تبدأ أعمال البناء في النظام الكهربائي الذي نراه اليوم، مع تقديم الخط الأحادي المقلوب للمدن الكبرى مثل برلين وميونيخ قبل أن يتم تركيبه في ما يعرف الآن باسم فوبرتال.

وكانت الصخور الصلبة التي بنيت عليها المدينة تعني أنه لم يكن من الممكن إنشاء نظام تحت الأرض ما أدى للتفكير بالمترو المعلق.

I visited Wuppertal's suspension railway with my family of five. Catherine Lofthouse

ما الأشياء الأخرى التي يمكنك القيام بها في فوبرتال؟

بالإضافة إلى نظام القطارات الفريد الذي يحبه كل من السياح والركاب، فوبرتال أيضًا هي المدينة الأكثر خضرة في ألمانيا، حيث لا تبعد أكثر من 10 دقائق سيرًا على الأقدام عن إحدى مساحاتها الخضراء العديدة.

وللاستمتاع بمعالم الطبيعة في الهواء الطلق، يمكنك التوجه إلى الحدائق النباتية أو حديقة حيوان دير غرون فوبرتال أو منتزه فالدفريدن للنحت.

On the Wuppertal Schwebebahn in Germany. Catherine Lofthouse

يمكن لعشاق الفن زيارة متحف Von der Heydt، الذي يضم أعمالًا من القرن السابع عشر فصاعدًا من أمثال Cezanne و Monet و Gauguin.