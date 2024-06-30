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نيجيريا: ثلاث هجمات متسلسلة بينها انتحارية فجرت نفسها حصدت أرواح 18 قتيلا وأصابت العشرات

مواطنون يتجمعون في موقع الهجوم الان��حاري في مايدوجوري، نيجيريا، الجمعة 27 أبريل 2018.
مواطنون يتجمعون في موقع الهجوم الانتحاري في مايدوجوري، نيجيريا، الجمعة 27 أبريل 2018. Copyright أ ب
Copyright أ ب
بقلم:  يورونيوز
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استهدفت الهجمات بحسب مصادر محلية، حفل زفاف، ومستشفى، وجنازة.

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ضربت هجمات انتحارية بينها واحدة لانتحارية يشتبه بانتمائها لجماعة بوكو حرام، بلدة جوزا في شمال شرق نيجيريا يوم الأحد، ما أسفر عن مقتل 18 شخصا على الأقل وإصابة 30 آخرين، من بينهم 19 في حالة خطيرة. 

واستهدفت الهجمات بحسب مصادر محلية، حفل زفاف، ومستشفى، وجنازة.

وقال باركيندو سيدو، المدير العام لجهاز إدارة الطوارئ بولاية بورنو، إن الانتحارية الأولى فجرت عبوة ناسفة أثناء حفل زفاف حوالي الساعة الثالثة مساء. 

وبعد دقائق من هذا الهجوم، وقع انفجار آخر بالقرب من المستشفى العام، تلاه هجوم ثالث في جنازة نفذته انتحارية متنكرة في زي مشيعين. 

وأسفرت الهجمات عن مقتل عدد من الأطفال والنساء الحوامل.

ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن هذه الهجمات، إلا أن المنطقة تشهد نشاطات جماعة بوكو حرام المتمردة منذ عام 2009. 

وفي ضوء ذلك، فرضت السلطات حظر تجول في جوزا بعد تلقي تقارير عن انتحاري مشتبه به آخر في المنطقة.

وتعتبر جوزا منطقة قريبة من شيبوك، حيث اختطفت جماعة بوكو حرام 276 تلميذة في عام 2014. 

وتستخدم الجماعة النساء والفتيات بشكل متكرر لتنفيذ التفجيرات الانتحارية، مما أثار مخاوف متزايدة بشأن الوضع الأمني في المنطقة، خاصة وأن 100 تلميذة من المختطفات في عام 2014 لا يزلن في الأسر.

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