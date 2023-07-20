ما هو أقوى جواز للسفر في العالم؟ المتصدر يتراجع لأول مرة منذ 5 سنوات

بقلم: يورونيوز

هناك ست دول عربية في أسفل الترتيب، وهناك دولة عربية خليجية حققت تقدماً ملحوظاً خلال 10 سنوات من المرتبة 56 إلى المرتبة الـ12.

تغيّرت قائمة أفضل وأقوى جوازات سفر عالمياً لأول مرّة منذ خمس سنوات، إذ أزيحت اليابان من مرتبتها واحتلت مكانها سنغافورة بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر 2023.

ويستطيع حاملي جواز السفر السنغافوري السفر إلى 192 دولة حول العالم من أصل 227 من دون التقدم بطلب للحصول على تأشيرة للدخول.

ومع تراجع اليابان إلى المرتبة الثالثة، تقاسمت عدّة دول أوروبية المركز الثاني وهي ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا، حيث بإمكان حاملي جوازات سفر تلك الدول السفر إلى 190 دولة دون تأشيرة دخول.

جواز سفر اليابان Saku Takakusaki

على أي أساس يتم التصنيف؟

يعتبر مؤشر هينلي من الأبرز والأهم عالمياً وهو يحدث المعلومات المتعلقة بالدول أربع مرات في السنة [نشر فصلي]. ويعتمد بالدرجة الأولى على عدد الدول التي يمكن لحاملي أي جواز سفر الدخول إليها من دون طلب تأشيرة.

وتستخدم شركة Henley & Partners الاستشارية العالمية للمواطنة والإقامة بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي [IATA] لتصنيف 199 جواز سفر، والمؤشر يعمل منذ 18 عاماً.

وتسجل البلاد نقطة إضافية لكل وجهة سياحية يمكن لحامل جواز السفر الذهاب إليها من دون تأشيرة. وتتم إضافة هذه النقطة إذا كان حامل جواز السفر قادر على الحصول على تأشيرة لحظة وصوله إلى المطار، أو على رخصة دخول أو على فيزا إلكترونية [ETA].

ولا تعطى نقاط في حال كانت وجهة السفر تتطلب على المسافر الحصول على تأشيرة دخول مسبقة، أو حتى تأشيرة دخول إلكترونية طلبها سابقاً.

قائمة أفضل الجوازات

في بداية 2023 كانت اليابان لا تزال متربعة على رأس القائمة وكان جواز سفرها يخوّل حامليه الدخول إلى 193 دولة من دون تأشيرة. اختلف الوضع الآن مع تراجع عدد الدول إلى 189، ما سمح لسنغافورة بالتقدم إلى الصدارة.

وكانت سنغافورة نجحت في ضمّ 25 دولة خلال السنوات العشر الماضية إلى قائمة الدول التي يمكن لحاملي جواز السفر السنغافوري الذهاب إليها دون تأشيرة.

وتلي سنغافورة الدول التالية:

المرتبة الثانية: ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا

ألمانيا وإيطاليا وإسبانيا المرتبة الثالثة: اليابان والنمسا وفنلندا وفرنسا واللكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد

اليابان والنمسا وفنلندا وفرنسا واللكسمبورغ وكوريا الجنوبية والسويد المرتبة الرابعة: الدنمارك وأيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة

الدنمارك وأيرلندا وهولندا والمملكة المتحدة المرتبة الخامسة: بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا

بلجيكا والتشيك ومالطا ونيوزيلندا والنرويج والبرتغال وسويسرا المرتبة السادسة: أستراليا والمجر وبولندا

أستراليا والمجر وبولندا المرتبة السابعة: كندا واليونان

كندا واليونان المرتبة الثامنة: الولايات المتحدة وليتوانيا

الولايات المتحدة وليتوانيا المرتبة التاسعة: لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا

لاتفيا وسلوفاكيا وسلوفينيا المرتبة العاشرة: إستونيا وآيسلاند.

وتقدمت المملكة المتحدة من المرتبة السادسة إلى الرابعة لأول مرة منذ 2017. في المقابل تابعت الولايات المتحدة تراجعها المستمر منذ 10 أعوام إلى المركز الثامن بعدما كانت في السادس سابقاً. يذكر أن المملكة المتحدة والولايات المتحدة كانتا في المرتبة الأولى عام 2014.

ست دول عربية بين الأسوأ

حافظت أفغانستان على موقعها، إذ يسمح لحاملي جواز السفر الأفغاني الدخول إلى 27 بلداً فقط من دون تأشيرة، أي أقل من جواز السفر السنغافوري بـ165 دولة.

ويأتي العراق في المرتبة الثانية الأسوأ، بـ29 وجهة فقط، ومن ثم سوريا بـ30 وجهة فقط. أما بقية الدول التي تتربع في أسفل الترتيب بحسب عدد الدول المفتوحة أمام جوازاتها من دون تأشيرة فهي التالية:

33 بلداً: باكستان

باكستان 35 بلداً: الصومال واليمن

الصومال واليمن 38 بلداً: فلسطين والنيبال

فلسطين والنيبال 39 بلداً: كوريا الشمالية

كوريا الشمالية 40 بلداً: بنغلاديش

بنغلاديش 41 بلداً: ليبيا وسريلانكا

ليبيا وسريلانكا 42 بلداً: كوسوفو

حرية السفر تحقق تقدماً

خلال السنوات الماضية، أكد مؤشر هينلي أن حرية السفر تتقدم بشكل عام، مع انفتاح الدول أكثر على استقبال سياح إليها من دون طلب تأشيرة للدخول.

ففي عام 2006 كان عدد الدول التي تسمح بذلك 58 دولة فقط وأصبح العدد 109 في 2023، أي الضعف تقريباً.

ومنذ عام 2013، حصلت دولة الإمارات العربية المتحدة على إمكانية سفر مواطنيها بدون تأشيرة إلى 107 وجهة إضافية، ما جعلها تتقدم من المرتبة 56 إلى المرتبة 12 في التصنيف العالمي.

خلال 10 سنوات فقط تقدمت الإمارات عشرات المراكز AP Photo/Kin Cheung

وتأتي كولومبيا في المرتبة الثانية على صعيد الدول التي حققت تقدماً كبيراً فقفزت من المرتبة 65 إلى المرتبة 37. الصين وأوكرانيا حققتا تقدماً أيضاً.

مع ذلك، يشير الترتيب الأخير إلى اتساع الهوة بين أفضل جوازات للسفر في العالم وأسوأها.