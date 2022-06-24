إنتزعت القوات العسكرية الأوكرانية بمساعدة فرق الإنقاذ الخميس قنبلة يبلغ وزنها 500 كيلوغرام أسقطت جوا على سطح مبنى سكني في خاركيف.

وبحسب المعلومات الأولية فأن القنبلة "العملاقة" أسقطت على مبنى سكني في حي سالتيف قبل ثلاثة أشهر واخترقت سطحه.

هذا وتدخل خبراء إزالة الألغام غداة إسقاط القنبلة على المبنى قبل ثلاثة أشهر وقاموا بنزع مفجر القنبلة تأهبا لرفعها من سطح المبنى، لكن القصف الروسي الذي استهدف بشكل مستمر المنطقة جعل عملية إزالة القذيفة مستحيلة.

وقال إيهور أوفشاروك رئيس وحدة إزالة الألغام للأغراض الإنسانية "المدينة هادئة نسبيًا حاليًا ويمكننا القيام بهذه العملية بتنفيذ هذه العملية. عندما كان القصف يستهدف المدينة وكانت الحرب مندلعة في مدينة خاركيف، لم تكن مثل هذه العمليات ممكنة من قبل أي شخص".