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أوكرانيا

شاهد: روسيا تلجأ إلى "قطار فولغا المدرع" في أوكرانيا

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بقلم:  يورونيوز
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فيديو نشرته روسيا لقطار مدرع قلت إنه يتجه إلى أوكرانيا
فيديو نشرته روسيا لقطار مدرع قلت إنه يتجه إلى أوكرانيا   -   حقوق النشر  AP Photo

نشرت وزارة الدفاع الروسية الخميس لقطات مصورة لقطار مدرع خاص يتحرك في أوكرانيا. وأظهر الشريط المصور القطار المسمى "فولغا" يتحرك وعلى متنه قوات روسية تقوم بمهام استطلاع وإصلاح. تستخدم روسيا قطار "فولغا" في نقل التعزيزات والدعم الهندسي العسكري الروسي إلى جبهات القتال.

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يظهر في الفيديو سير القطار تحت غطاء من المروحيات والتجهيزات الكاملة لحمايته أثناء قيامه بمهامه. وقالت الوزارة إنه تم تعزيز عربات القطار  بطلاء مدرع ومنصات خاصة لوضع الأسلحة.

المصادر الإضافية • أسوشييتد برس