قتل ثلاثة أشخاص بينهم صبي، الأربعاء، في هجوم روسي على محطة للحافلات في خاركيف. حيث قُتل زوجان مسنان (رجل يبلغ من العمر 69 عاما وامرأة تبلغ من العمر 68 عاما)، وكذلك صبي يبلغ من العمر 13 عاما كان في محطة الحافلات مع شقيقته 15 عاما والتي أصيبت بجروح نقلت على إثرها إلى المستشفى.

وكان من بين المصابين أيضا سيدة تبلغ من العمر 72 عاما. وفي مشهد تراجيدي شوهد والد الصبي جالسا على الأرض إلى جانب جثة ولده وهو يتلو الصلوات.

وقال مكتب المدعي الإقليمي في خاركيف إن القصف تم باستخدام أنظمة صواريخ "الإعصار". وقال مكتب الرئاسة الأوكرانية إن ما لا يقل عن 13 مدنيا قتلوا وأصيب 40 آخرون في قصف روسي استهدف انحاء مختلفة من البلاد خلال 24 ساعة.