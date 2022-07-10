قصف روسي متواصل في شرق أوكرانيا وتوقع "عمليات جديدة"

واصل الجيش الروسي قصفه المتواصل لمنطقة دونيتسك في شرق البلاد حيث يخطط بعد أربعة أشهر ونصف شهر من بدء الحرب في أوكرانيا "لشن عمليات جديدة" وفقا لمسؤولين اوكرانيين.

مقتل ستة أشخاص

قال حاكم منطقة دونيتسك بأوكرانيا إن ما لا يقل عن ستة أشخاص لقوا حتفهم وإن هناك مخاوف أن يكون أكثر من 30 شخصا محاصرين بعد أن أصابت صواريخ أوراغان روسية مبنى سكنيا مؤلفا من خمسة طوابق في المنطقة مما أدى إلى انهيار المبنى.

وقال الحاكم بافلو كيريلينكو على تيليغرام إن الهجوم وقع مساء السبت في بلدة تشاسيف يار. وقال إنه تم التأكد من مقتل ستة أشخاص وإصابة خمسة وإنه وفقا لمعلومات واردة من السكان من المحتمل أن يكون ما لا يقل عن 34 شخصا محاصرين تحت الأنقاض.

رسالة زيلينسكي

وكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على إنستغرام السبت أن "أعين جميع الحركات والأنظمة السياسية العدوانية في العالم شاخصة الآن لترى ما تفعله روسيا بنا".

وتساءل "هل سيتمكن العالم من إحالة مجرمي الحرب الحقيقيين على القضاء؟" محذرًا من خطر "مئات الهجمات الأخرى" في حال لم يحصل ذلك.

في الشرق كما في الجنوب دوت صفارات الإنذار طوال الليل. واستيقظ سكان بلدة دروجكيفكا الصغيرة الواقعة جنوب كراماتورسك (شرق) السبت على هجوم صاروخي خلف حفرة ضخمة أمام متجر متضرر.

القوات الروسية التي أعلنت مطلع تموز/يوليو أنها سيطرت على منطقة لوغانسك، تستهدف الآن منطقة دونيتسك لاحتلال حوض دونباس بكامله (شرق) الذي يسيطر عليه جزئيًا منذ عام 2014 الانفصاليون المدعومون من موسكو بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الاوكرانية.

وأفادت هيئة الأركان العامة الأوكرانية السبت عن قصف روسي في الشرق وعلى خاركيف ولكن من دون هجوم بري.

وادى قصف روسي الى سقوط قتيل وجريحين على الاقل في كريفي ريغ مسقط رأس زيلينسكي الذي تفقد الجمعة المواقع الأوكرانية في منطقة دنيبروبتروفسك (وسط شرق).

عمليات جديدة

من جانبه اكد الجيش الروسي أنه ألحق أضرارًا جسيمة بالجيش الاوكراني وعتاده في منطقتي ميكولايف (جنوب) ودنيبروبتروفسك.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيانها إنها شنت ايضا ضربات على منطقتي دونيتسك وخاركيف حيث أصيب ستة مدنيين، بحسب مكتب المدعي العام الأوكراني المحلي.

وتتهم السلطات الانفصالية كييف بقطع الغاز عن منطقة زابوريجيا (جنوب شرق).

والجمعة اعلن حاكم منطقة دونيتسك بافلو كيريلينكو على تلغرام ان الجيش الروسي "يعيد جمع صفوفه ويعد لعمليات جديدة في سلوفيانسك وكراماتورسك وباخموت".

واوضح أن "خط الجبهة بكامله يتعرض لقصف متواصل". وصباح السبت أشار الى مقتل خمسة مدنيين الجمعة وجرح سبعة.

قال حاكم لوغانسك سيرغي غيداي السبت إن القوات الروسية تستهدف منطقة دونيتسك من قواعدها في منطقة لوغانسك حيث "لا احتلال كاملا" و"قتال متواصل".

واتهم حاكما خاركيف ودونيتسك القوات الروسية بالتسبب بحرائق في الحقول جراء قصفها. وقال حاكم دونيتسك الجمعة "يحاولون تدمير المحاصيل الزراعية بكل الوسائل".

وفي الجنوب أعلنت شرطة منطقة خيرسون البدء بملاحقات جنائية بعد تدمير القوات الروسية للمحاصيل.

في منطقة ميكولايف التي تنطلق منها محاولات لشن هجوم مضاد على خيرسون المدينة المحتلة منذ الأيام الأولى للحرب، أفاد رئيس البلدية بأن دوي انفجارات سمع ليلا وطالب السكان بالبقاء في الملاجئ.

أسلحة ودبلوماسية

ونقلت وسائل إعلام أوكرانية عن نائبة رئيس الوزراء إيرينا فيريشتشوك دعوة سكان المناطق التي يحتلها الجيش الروسي إلى مغادرتها بكل الوسائل الممكنة محذرة "انها ستشهد معارك طاحنة".

وفي ما بدا تغييرا طبيعيا للطواقم، أنهى زيلينسكي مهمة خمسة سفراء أوكرانيين في الخارج بينهم اندريه ميلنيك، السفير في برلين والذي سبق أن انتقد دعم المانيا المحدود لبلاده.

ومساء الجمعة، اعلنت واشنطن رزمة مساعدات عسكرية جديدة لاوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تشمل اربع منظومات لاطلاق صواريخ هيمارس والف قذيفة عيار 155 ملم. ومن شأن هذه المساعدة ان تحسن القدرات الاوكرانية على استهداف مخازن الاسلحة لدى الجيش الروسي وسلاسل امداده.

وحتى الآن، قدمت واشنطن مساعدات عسكرية بقيمة 6,9 مليارات دولار إلى كييف منذ بدء الغزو الروسي في 24 شباط/فبراير.

كما مارست الولايات المتحدة ضغوطًا دبلوماسية خلال اجتماع وزاري لمجموعة العشرين الجمعة في إندونيسيا.

وطلب وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن من نظيره الصيني وانغ يي خلال اجتماع السبت أن تنأى بكين بنفسها من موسكو وتدين "العدوان" الروسي على أوكرانيا.

وفي مواجهة سيل الإدانات الغربية للغزو الروسي لاوكرانيا، غادر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ظهر الجمعة اجتماع مجموعة العشرين.

من جهتها أعلنت المملكة المتحدة السبت وصول دفعة أولى من الجنود الأوكرانيين في إطار "برنامج تدريبي جديد طموح" يتولاه 1050 جنديًا بريطانيًا، كشف النقاب عنه في 17 حزيران/يونيو في كييف رئيس الوزراء المستقيل بوريس جونسون.