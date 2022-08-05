English
Français
Deutsch
Italiano
Español
Português
Русский
Türkçe
Ελληνικά
Magyar
فارسی
العربية
Shqip
Română
ქართული
български
Srpski

Latest Live Coverage

Live - Tv

Euronews live

Live Broadcast

Watch Euronews live stream

فيديو

euronews_icons_loading
معرض تورتا 2022" في ميكسيكو سيتي.
no comment

بدون تعليق: شطيرة "ساندويتش" عملاقة تحقق الرقم القياسي في مكسيكو سيتي

أعاد أصحاب المطاعم المكسيكية الأربعاء مجموعة متنوعة من السندويشات المحلية إلى الواجهة من خلال إعداد "شطيرة" عملاقة مع مجموعة من الحشوات. عمل العديد من الطهاة معًا لتحضير شطيرة بطول 74 مترًا، تزن 800 كيلوغرام على الأقل بهدف تحطيم رقمين قياسيين محليين خلال حدث في معرض تورتا 2022.

إلى جانب السعي إلى تحطيم الرقم القياسي لحجم الإبداع العملاق، كان الطهاة يهدفون أيضًا إلى التغلب على الوقت الذي يستغرقه تحضير هذه الشطيرة العملاقة، حيث أكدت الأرقام الرسمية أن هذا العام انتهت العملية في دقيقتين و3 ثوانٍ. يقول هيكتور هوغو جوميز أورتيز، صانع السندوتشات الذي شارك في الحدث على مدار الـ 17 عامًا الماضية، إنه يتوقع أن تحطم الشطيرة العملاقة الرقمين القياسيين هذا العام.

viber

يمتد معرض تورتا 2022" في ميكسيكو سيتي ما بين 3 إلى 7 أغسطس- أب.

الأكثر مشاهدة

المزيد من العالم