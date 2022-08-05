أعاد أصحاب المطاعم المكسيكية الأربعاء مجموعة متنوعة من السندويشات المحلية إلى الواجهة من خلال إعداد "شطيرة" عملاقة مع مجموعة من الحشوات. عمل العديد من الطهاة معًا لتحضير شطيرة بطول 74 مترًا، تزن 800 كيلوغرام على الأقل بهدف تحطيم رقمين قياسيين محليين خلال حدث في معرض تورتا 2022.

إلى جانب السعي إلى تحطيم الرقم القياسي لحجم الإبداع العملاق، كان الطهاة يهدفون أيضًا إلى التغلب على الوقت الذي يستغرقه تحضير هذه الشطيرة العملاقة، حيث أكدت الأرقام الرسمية أن هذا العام انتهت العملية في دقيقتين و3 ثوانٍ. يقول هيكتور هوغو جوميز أورتيز، صانع السندوتشات الذي شارك في الحدث على مدار الـ 17 عامًا الماضية، إنه يتوقع أن تحطم الشطيرة العملاقة الرقمين القياسيين هذا العام.

يمتد معرض تورتا 2022" في ميكسيكو سيتي ما بين 3 إلى 7 أغسطس- أب.